Portekizli teknik direktörler Fenerbahçe'ye hüsran yaşattı!

İKİ PEREIRA DÖNEMİ DE HÜSRANLA SONUÇLANDI

Fenerbahçe'de Portekiz ekolü Vitor Pereira ile başlamıştı. Sarı-lacivertli kulüpte biri Aziz Yıldırım dönemi olmak üzere 2 kez görev yapan Pereira, iki döneminde de özlenen şampiyonluğu getiremedi.