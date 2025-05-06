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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Portekizli teknik direktörler Fenerbahçe'ye hüsran yaşattı! - Fenerbahçe Haberleri

        Portekizli teknik direktörler Fenerbahçe'ye hüsran yaşattı!

        Fenerbahçe'ye Portekizli teknik direktörler yaramıyor... Sarı-lacivertli kulüpte Vitor Pereira ve Jorge Jesus'un ardından yakın dönemde görev yapan üçüncü Portekizli teknik adam olan Jose Mourinho da sezonu hüsranla kapatmak üzere...

        Giriş: 06.05.2025 - 11:58 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:58
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        Sezon başında dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'ne erken veda ederken, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da büyük ölçüde havlu attı.

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        İKİ PEREIRA DÖNEMİ DE HÜSRANLA SONUÇLANDI

        Fenerbahçe'de Portekiz ekolü Vitor Pereira ile başlamıştı. Sarı-lacivertli kulüpte biri Aziz Yıldırım dönemi olmak üzere 2 kez görev yapan Pereira, iki döneminde de özlenen şampiyonluğu getiremedi.

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        Ali Koç döneminde de 2021 yılında teknik direktörlük koltuğuna getirilen Vitor Pereira, kulüpte sadece 6 ay görev yapmış ve takımın puan tablosunda istenilen yerde olmaması nedeniyle gönderilmişti.

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        JESUS 9 YILLIK KUPA HASRETİNİ BİTİRDİ AMA...

        2022'de Fenerbahçe'nin başına geçen ikinci Portekizli olan Jorge Jesus ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sarı-lacivertli kulübün 9 yıllık kupa hasretini dindirmişti... Ancak bu başarı Jesus'un Fenerbahçe'deki kaderini değiştirmeye yetmedi.

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        Sarı-lacivertli yönetim, 4 derbide alınan ağır yenilgilerden sonra sezon sonunda Jesus'la yola devam etmeme kararı aldı. O sezon oynanan iki Galatasaray derbisini 3'er golle kaybeden Jesus, şampiyonluğa da havlu atılmasıyla birlikte taraftarın da desteğini tamamen kaybetmişti...

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        MOURINHO DA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

        Fenerbahçe'nin son Portekizli teknik direktörü ise Jose Mourinho oldu. Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörleri arasında gösterilen 62 yaşındaki teknik adam, sezon başında büyük umutlarla sarı-lacivetli takımın başına geçti. Ancak Mourinho, gelinen noktada vatandaşı Jesus'un da gerisinde kaldı.

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        Sarı-lacivertli takım, Mou yönetiminde oynadığı 5 derbinin 4'ünü kaybederken, 1 beraberlik aldı; galibiyet sevinci ise yaşayamadı.

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        Avrupa Ligi'ne ise son 16 turunda veda eden Mourinho'lu Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na da Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olarak çeyrek finalde havlu attı.

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        Süper Lig'de de bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluğu büyük ölçüde kaybetti. Fenerbahçe yönetiminin Mourinho ile yola devam edip etmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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