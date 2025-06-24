Portföy numarası nedir? Portföy numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

Portföy numarası çoğu kişi tarafından ne anlama geldiği bilinmeyen bir ifadedir. Hatta önemi de bilinmemektedir. Portföy numarası aslında size özel bir kimlik gibi işlev görürken, birçok işlemde temel referans noktası olarak kullanılıyor. İşte, hazırladığımız yazımızda portföy numarası ve ne işe yaradığı ile ilgili merak edilenler.

PORTFÖY NUMARASI NEDİR?

Portföy numarası, bireylerin ya da kurumların bir sisteme kayıt olurken kendilerine özel olarak atanan tanımlayıcı bir numaradır. Bu numara, başvuru sürecinin dijital ortamda sağlıklı şekilde yürütülebilmesini sağlar. Bir nevi sistem içindeki dijital kimlik kartıdır. Özellikle akademik başvurularda, devlet destekli projelerde, öğretim görevlisi dosyalarında, KPSS ya da akademik personel sınavlarında kullanılan bu numara, her başvuranın sistemdeki işlemlerinin ayrı ayrı takip edilmesine yardımcı olur. Portföy numarası, sadece kişisel bilgilerle işlem yapılmasının önüne geçer; çünkü aynı isme ya da TC kimlik numarasına sahip kişiler olabilir. Sistem, bu gibi durumlarda karışıklık yaşamamak için her kişiye benzersiz bir portföy numarası atar.