Portland Timbers - Toronto FC maçı ne zaman?

ABD MLS maçında Portland Timbers ile Toronto FC, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 05:30. Portland Timbers 37 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Toronto FC 27 puanda ve 19. sırada. Portland Timbers son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Toronto FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 626. İddaa'da Portland Timbers kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Toronto FC kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Portland Timbers son hafta oynanan Salt Lake maçında 2-2 berabere kaldı.

Toronto FC ise Los Angeles Galaxy maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Portland Timbers, 20 gol attı ve 11 gol yedi.

Toronto FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Toronto FC, 20 gol atarken 28 gol yedi.

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