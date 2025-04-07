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        Porto: 1 - Benfica: 4 | MAÇ SONUCU

        Portekiz Ligi'nin 28. haftasında Benfica, deplasmanda Porto'yu 4-1 mağlup etti. Benfica'da top koşturan milli futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, asist yaparak galibiyette rol oynadı. Vangelis Pavlidis (3) ve Nicolas Otamendi'nin golleriyle derbiyi farklı kazanan Benfica, puanını 68'e yükselterek maç fazlasıyla lider oldu. Porto ise haftayı 56 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 00:51 Güncelleme: 07.04.2025 - 00:54
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        Bizim Çocuklar asist yaptı, Benfica kazandı!
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        Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 28. haftasında Benfica, deplasmanda Porto'yu 4-1 mağlup etti.

        Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmada Benfica'nın Yunan forveti Vangelis Pavlidis 1, 42 ve 69. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaptı. Benfica'nın diğer golünü ise 90+4. dakikada Nicolas Otamendi kaydetti.

        Müsabakada Porto'nun golünü ise 81. dakikada Samu Aghehowa attı.

        Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü müsabakaya ilk 11'de başladı. Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis'in ilk golünde, Orkun Kökçü de Otamendi'nin golünde asist yaptı.

        Ligde puanını 68'e çıkartan Benfica maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Porto ise 56 puanda kaldı.

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