Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta çarşamba günü karşılaşacağı Porto, ligde Tondela'yla karşı karşıya geldi.

Porto'da Vincent Aboubakar, aldığı ağır darbe sonucu 64. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Teknik Direktör Sergio Conceiçao, Aboubakar'ı oyundan alırken yerine Tiquinho dahil oldu.

Mücadelede 80. dakika oynanırken Uruguaylı sağ bek Maxi Pereira da sakatlanınca Porto, iki zorunlu değişiklik yaptı.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken oyuna Aboubakar'ın yerine dahil olan Tiquinho, attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Porto, sol diz çapraz bağlarından sakatlanan Vincent Aboubakar'ın ameliyat edileceğini açıkladı. Aboubakar'ın sahalara dönüşü 6 ayı bulacak.

Aboubakar bu sezon 9 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

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