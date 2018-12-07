2016 yılında poşetten yaptığı Lionel Messi formasıyla dünyanın ilgisini çeken Afgan Murtaza Ahmadi ve ailesi Afganistan'ı terk etmek zorunda kaldı.

Üzerine özenle '10 Messi' yazdığı mavi-beyaz poşetle çekilen fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılan 7 yaşındaki Murtaza, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi ile Katar'da buluşma imkanı bulmuş, yıldız futbolcu Murtaza'ya forma ve futbol topu hediye etmişti.

Ancak Murtaza için mutluluk anı uzun sürmedi. AFP'nin haberine göre, nüfusunun çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu Gazne kentinde yaşayan Murtaza ve ailesi Taliban'ın şehre yönelik başlattığı operasyonun ardından kenti terk etmek zorunda kaldı.

Murtaza Ahmadi'nin annesi, asıl korkularının Murtaza'ya yönelik Taliban tehdidi olduğunu söyledi. Anne Şefika, "Hiçbir şeyimizi alamadık, sadece canlarımızı kurtardık. Eğer onu yakalarlarsa, parçalara ayıracaklarını söylediler. Geri dönmek bir seçenek değil. Bazı kişiler geldiler ve 'Zengin oldunuz, Messi'den aldığınız parayı verin ya da oğlunuzu alacağız' dediler." şeklinde konuştu.

Aile daha önce 2016 yılında Pakistan'a göçmüş ancak ekonomik zorluklar nedeniyle geri dönmek zorunda kalmıştı.

AFP'ye konuşan 7 yaşındaki Murtaza ise futbol topu ve formasını özlediğini söyledi. Küçük çocuk, "Onları geri istiyorum ki futbol oynayabileyim. Messi'yi özledim. Onunla buluştuğumuzda ona 'Selam, nasılsın' diyeceğiz. O da bana 'Teşekkürler, güvende kal' diyecek. Sonra onunla birlikte sahaya gideceğim ve onu izleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Ailenin Şii bir aile olmasının yanı sıra, 1996-2001 arasında Afganistan'ı yöneten Taliban rejiminde spor aktiviteleri hoş karşılanmıyordu. Kabil'deki futbol stadyumu recm ve idam cezaları için kullanılıyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ