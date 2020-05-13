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ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in negatif faize karşı olduğunu belirtti. Negatif faizin cazip olmadığını belirten Powell online olarak yaptığı açıklamada "Negatif faiz oranları hakkındaki görüşümüz değişmedi; para politikası kurulu buna bakmıyor. Fed'in bundan önceki tutanakları politika kurulundaki "tüm üyelerin" negatif politika faizine karşı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama son dönemde piyasalarda Fed'in negatif faize geçeceği beklentisinin artması hatta bu beklentinin fiyatlanmaya başlamasının ardından geldi. Fed mart ayında politika faizini yüzde 0-0.25 aralığına çekmişti.

Powell bunun yanında ABD ekonomisine yönelik de önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD ekonomisinin şu ana kadar görülmedik hız ve kapsamda daraldığına dikkat çeken Powell "Ekonomik toparlanmanın hız kazanması vakit alabilir" dedi.

ARAÇLARI SONUNA KADAR KULLANACAK

Buna karşın alınan tedbirleri öven Powell sözlerine şöyle devam etti: "ABD maliyesi krize karşı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük önlemleri en hızlı şekilde aldı. ABD'de işsizlik gelecek ay büyük ihtimalle zirve yaptıktan sonra hızla gerileyebilir, ancak ABD ekonomisinin salgın öncesine dönmesi bir miktar vakit alacak. Ekonomik toparlanmanın şekillenmesi birkaç ay daha sürebilir, toparlanma yavaşlığına göre Fed ek tedbirler alabilir."

Powell bunun yanında Fed'in kriz bitene ve toparlanma güç kazanana kadar elindeki araçları "sonuna kadar" kullanacağını vurguladı.