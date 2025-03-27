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        Haberler Ekonomi Para PPK Ara Toplantı Özeti yayımlandı - Para Haberleri

        PPK Ara Toplantı Özeti yayımlandı

        TCMB, 20 Mart'ta yapılan Para Politikası Kurulu ara toplantısının özetini yayımladı. Metinde, "Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, sahip olduğu tüm araçları piyasa kuralları içinde kararlılıkla ve etkin bir biçimde kullanmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 14:06 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:09
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        PPK Ara Toplantı Özeti yayımlandı
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        TCMB'nin yayımladığı 'Para Politikası Kurulu Ara Toplantı Özeti'nde şu ifadeler yer aldı:

        "Yakın Dönem Gelişmeleri1. Son dönemde finansal piyasalarda oluşan yüksek oynaklıkla birlikte Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 6 Mart tarihli Para Politikası Kurulu (Kurul) toplantısındaki seyiyesinden 38 baz puan artışla 20 Mart itibarıyla 296 baz puan seviyesine gelmiştir. Aynı dönemde, Türk lirasının 1 ay vadeli kur oynaklığı 10,3 puan artışla yüzde 19 seviyesine, 12 ay vadeli kur oynaklığı ise 4,0 puan artışla yüzde 21,5 seviyesine yükselmiştir.

        Piyasalara Yönelik Önlemler ve Para Politikası2. Kurul, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır.

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        3. Bu doğrultuda Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutmuştur.

        4. Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanmıştır. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilirken, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verilmiştir.

        5. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır.

        6. Finansal varlık fiyatlarındaki oynaklığın azalmasına yönelik olarak alınan proaktif önlemlerin enflasyon görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlaması amaçlanmaktadır.

        7. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, sahip olduğu tüm araçları piyasa kuralları içinde kararlılıkla ve etkin bir biçimde kullanmaya devam edecektir.

        8. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

        9. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

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