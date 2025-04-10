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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Prada Versace'yi 1.25 milyar Euro'ya satın alıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Prada Versace'yi 1.25 milyar Euro'ya satın alıyor

        Prada, Versace'nin tamamını 1.25 milyar Euro değerindeki anlaşmayla satın almak üzere Capri Holdings ile el sıkıştığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 16:15 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:34
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        Prada Versace'yi satın alıyor
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        Lüks devi Prada, en büyük rakiplerinden Versace'yi satın alıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Prada, Versace'nin yüzde 100'ünü 1.25 milyar Euro (1.38 milyar dolar) değerindeki anlaşmayla satın almak üzere Capri Holdings ile el sıkıştı.

        Açıklamanın ardından Prada hisselerindeki günlük yükseliş yüzde 5'i buldu.

        "DNA'SI KORUNACAK"

        Yapılan yazılı açıklamada şu ifaderler yer aldı:

        "1978 yılında Milano’da kurulan Versace, dünyanın önde gelen uluslararası moda tasarım evlerinden biri olup, İtalyan lüksünün küresel bir simgesidir. Olağanüstü bir marka bilinirliği üzerine inşa edilen Versace, lüks segmentte kendine has bir varlık olarak öne çıkmaktadır. Moda tarihine derinlemesine kök salmış olan marka, günümüz ve geleceğin ruhunu yakalama ve öngörme konusunda güçlü bir potansiyele ve belirgin bir hassasiyete sahiptir. Versace, Prada Grubu bünyesinde yaratıcı DNA’sını ve kültürel özgünlüğünü koruyacak, aynı zamanda grubun sanayi yetenekleri, perakende uygulamaları ve operasyonel uzmanlık gibi konsolide platformunun tüm gücünden faydalanacaktır."

        "BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prada Grubu CEO’su Andrea Guerra ise şu ifadeleri kullandı:

        "Bu yeni sayfayı açmaya hazırız. Versace’nin büyük bir potansiyeli var. Bu yolculuk uzun olacak ve disiplinli bir uygulama ile sabır gerektirecek. Bir markanın evrimi sürekli odaklanma ister. Capri Holdings'e, bu harika markanın mirasını koruyup geliştirdiği için teşekkür etmek istiyorum. Sektördeki belirsizliklere rağmen, uzun vadeli stratejik vizyonumuza odaklanarak geleceğe güvenle bakıyoruz.”

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