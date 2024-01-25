Prefabrik konteynere uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde operasyon yapılan prefabrik konteynerde uyuşturucu ve Osmanlı dönemine ait 1 gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
Marmaris Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.S.'nin prefabrik konteynerde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün akşam saatlerinde konteynere düzenlenen operasyonda 4 kilo 700 gram skunk, 14 kök Hint keneviri, 3 kenevir yetiştirme kabini, 6 raylı LED lamba, 6 vantilatör, 3 öğütme aparatı ve Osmanlı dönemine ait 1 gümüş sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.