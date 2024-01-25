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        Haberler Gündem Prefabrik konteynere uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı - Güncel haberler

        Prefabrik konteynere uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde operasyon yapılan prefabrik konteynerde uyuşturucu ve Osmanlı dönemine ait 1 gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 18:41 Güncelleme: 25.01.2024 - 18:41
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        Prefabrik konteynere uyuşturucu operasyonu
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        Marmaris Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.S.'nin prefabrik konteynerde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün akşam saatlerinde konteynere düzenlenen operasyonda 4 kilo 700 gram skunk, 14 kök Hint keneviri, 3 kenevir yetiştirme kabini, 6 raylı LED lamba, 6 vantilatör, 3 öğütme aparatı ve Osmanlı dönemine ait 1 gümüş sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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