Premier League devi Arda Güler'i istiyor
The Sun'ın haberine göre; Arsenal, Arda Güler için Real Madrid'e reddedemeyeceği bir teklif sunacak. İşte detaylar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabeu'ya 3-0'lık galibiyetin avantajıyla gelecek olan Arsenal, Real Madrid'e karşı hem turu hem de Arda Güler'i alıp Londra'ya dönmenin hesaplarını yapıyor.
Mikel Arteta'nın ekibi bir yandan Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'i eleyerek tur atlamanın hesaplarını yaparken, diğer yandan da gelecek yaz transfer dönemi için Real Madrid'in yıldızına göz dikmiş durumda.
The Sun'ın haberine göre; Arsenal, Arda Güler için Real Madrid'e reddedemeyeceği bir teklif sunacak.
Topçular, Real Madrid'in 20 yaşındaki Türk yıldızı Arda Güler'e 40 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
ARDA GÜLER KARARINI BİLDİRDİ
Öte yandan İspanyol basını, Arda Güler hakkındaki transfer iddialarını gündeme taşımaya devam ediyor.
Don Balon'da yer alan habere göre; Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin takımda kalması durumunda ayrılmak istediğini kulüp başkanı Florentino Perez'e iletti.
Bu sürpriz gelişme, sezon boyunca yeterli forma şansı bulamayan Arda'nın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.
İspanyol basını, genç oyuncunun düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmayı düşündüğünü öne sürerken, Real Madrid yönetiminin nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor.
Ancelotti'nin takımın başında kalması halinde Arda'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
DEVLER PEŞİNDE
Arda Güler ile ilgilenen diğer kulüpler arasında Premier League'den Arsenal ve Aston Villa, Bundesliga'dan Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, İtalya'dan AC Milan ve Inter, İspanya'dan da Sevilla ve Real Sociedad kulüpleri yer alıyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
2024/25 sezonunda İspanyol devi ile tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Arda Güler, 1170 dakikada sahada kalmış ve 3 gol / 7 asistlik performans sergiledi.