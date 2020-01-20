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İngiltere'de eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet ailesinden çekilen Prens Harry, tartışma yaratan kararının ardından ilk kez konuştu.

Özel bir yemekte bir konuşma yapan Prens Harry, "Umudumuz Kraliçe'ye, imparatorluğa ve askeri görevlerime kamu fonlarını kullanmadan hizmet etmekti ancak bu mümkün olmadı" ifadelerini kullandı.

Kararın kolay olmadığını ancak başka bir seçenek de bulunmadığını belirten Prens Harry, "Hayatım boyunca umduğum aşk ve mutluluğu Meghan ile buldum" dedi.

Bir prens veya dün olarak konuşmadığını sadece 'Harry' olarak konuştuğunu belirten Prens Harry, "Ülkesini en önde tutan ve hayatını yardım derneklerini ve askeri toplulukları desteklemeye adayan aynı adam olmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Prens Harry, kraliyet ailesinden çekilme kararının kendisine 'büyük bir üzüntü' verdiğini de sözlerine ekledi.

Buckingham Sarayı'ndan daha önce yapılan açıklamada, çiftin aldıkları kararın ardından artık 'ekselansları' ünvanını kullanamayacakları ve kamu fonlarından pay alamayacakları belirtilmişti.

Çiftin ayrıca Windsor'da yer alan malikanenin dekorasyonu için harcadıkları 3.1 milyon doları da geri ödeyecekleri açıklanmıştı.