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2018 yılının mayıs ayında rüya gibi bir düğün ile dünya evine giren İngiltere Prensi Harry ile Meghan Markle, evlenir evlenmez Kraliyet Ailesi'nden daha bağımsız hareket etmeye başlamıştı. Önce saraydan ayrılarak kır evine yerleşen çift, ardından da Noel'i Kraliçe'den bağımsız geçirmişti.

Yaşananlardan sonra Sussex Dükü ve Düşes'i Kraliyet ailesinin 'üst düzey' üyeliğini bırakacaklarını bildirdi. Çift, yazılı açıklamalarında, "Kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekilmeyi ve mali açıdan bağımsız olmak için çalışmayı planlıyoruz. Bunu yaparken Kraliçe'ye tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Peki Meghan Markle ile Prens Harry İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üst düzey üyeliğini bıraktıktan sonra nasıl geçinecek, ne şekilde para kazanacak dersiniz?

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İngiliz gazete Daily Mail bu sorunun yanıtını aradı ve halkla ilişkiler uzmanları, Prens Harry ve Meghan Markle'ın gelir-gider tablosunu hesapladı. Sonuç olarak da Kraliyet çiftinin reklam gelirleri ve katılacağı etkinliklerden elde edecekleri kazançların milyonları bulabileceği sonucu çıktı.

MARKA ELÇİSİ OLURLARSA...

Uzmanlar Google ve Apple gibi küresel şirketlerin marka elçisi olmalarının çifte on milyonlarca dolar kazandırabileceğini söyledi.

Prens Harry ve Meghan Markle henüz 'mali açıdan bağımsız olma' hedeflerinden net bir dille bahsetmedi. Ancak uzmanlar hem Kraliyet ailesinden olmaları, hem de Meghan Markle'ın Hollywood'da tanınmasının, çifte büyük rakamlar kazandıracağı görüşündeler.

New York merkezli halkla ilişkiler firması 5W'den Ronn Torossian, hem bireysel hem de çift olarak elde edecekleri kazancın sınırının olmadığını belirtti. Torossian, çiftin marka iş birlikleri veya etkinliklere katılarak sekiz ya da dokuz haneli rakamlar kazanabileceklerini belirtti ve ekledi:

"Şimdiye kadar Harry'nin Kraliyet statüsü, ününden dolayı para kazanmasını engelledi ancak bu durum artık bu şekilde kalmayacak."

Öngörülen rakamlara göre Prens Harry ve Meghan Markle, sosyal medyadan, marka tanıtımlarından, görünüm ücretlerinden ve özel toplantılarda yapacakları konuşmalardan 22 milyon Sterlin (169 milyon TL) kazanabilir.

Prens William ve Harry, Prens Charles'ın dükalık arazilerinden gelen parayı paylaşıyor. Geçtiğimiz yıl arazinin ikisine toplam 4.9 milyon Sterlin kazanç sağladığı düşünülürse bu yıl da Harry'e 2 milyon Sterlin gelmesi tahmin ediliyor.

Prens Harry'e ortalama 100 bin Sterlin Kraliyet ödeneği veriliyor. Ancak yeni kararla birlikte çiftin bu parayı kabul edip etmeyecekleri meçhul... Kraliyet Ailesi de "Bunlar üzerinde çalışılması zaman alacak karmaşık konular" açıklamasıyla daha her şeyin detaylı olarak konuşulmadığının sinyalini vermişti.

ANNESİNDEN KALAN MİRASI DUDAK UÇUKLATTI

Halkla ilişkiler ajanslarının tahmini tablosuna göre Prens Harry'e annesi Diana'dan 20 milyon Sterlin (154 milyon TL) miras kaldı.

Sussex Dükü, 1994 yılında 70 milyon sterlinlik servetinin üçte ikisini büyük torunları için bir güven fonuna ayıran Kraliçe Elizabeth'ten yaklaşık 7 milyon Sterlin aldı. Ancak Kraliçe, Prens Harry'nin Kral olamayacak olmasını telafi etmek için bu rakamı daha da yüksek tutmuş olabilir.

Markle'ın da oyunculuk kariyerinden elde ettiği gelir var. Ancak Düşes'in, bebeği Archie'nin ABD'deki baby shower partisinde ve diğer özel harcamalarında kendi kazancını kullandığı basında yer almıştı.

Perakende uzmanı Andy Barr, 'Sussex' markasının yaklaşık yarım milyar Sterlin değerinde olacağını tahmin ediyor.

Madonna ve Naomi Campbell'a tavsiyelerde bulunan halkla ilişkiler uzmanı James Henderson ise şunları söylüyor:

Meghan Markle ürün tanıtımı yapabilir ya da kendi güzellik markasına sahip olabilir, farkındalığı artırmak için Amerika'da bir TV kanalı bile kurabilirler. Yani olasılıkların sınırı yok."

Hayırsever oldukları göz önüne alındığında, çift eski ABD başkanlarının izinden gitmeye karar verebilir. Barack ve Michelle Obama, vakıf kurduktan sonra kitaplar ve TV anlaşmalarıyla ciddi bir kazanç elde etmişti.

SIRADAN İŞ ARAYAN OLSALARDI

Elbette şöhretleri nedeniyle Kraliyet çiftinin kazancının haddi hesabı yok. Ancak iş ilanlarının paylaşıldığı bir web sitesi, Harry ve Meghan'ın becerilerine, eğitim ve iş deneyimlerine dayanarak yıllık kazançlarını hesapladı. Hesaba göre eğer sıradan insanlar olsalardı Meghan Markle'ın yılda 139.685 Sterlin, Prens Harry'nin ise yılda 40,684 Sterlin kazanç elde edecekleri belirtildi.