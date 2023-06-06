Prens Harry'nin vermesi beklenen ifade, 130 yılı aşkın bir süredir İngiltere Kraliyet Ailesinin önde gelen bir üyesinin mahkemede ilk kez çapraz sorguya alınması olacak. Bu olay en son 1891 yılında yaşanmış ve kraliyet ailesi için pek de iyi sonuçlanmamıştı.