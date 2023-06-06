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Prens Harry mahkemede: Tanık olarak ifade verecek

Sussex Dükü Prens Harry, 'telefon dinleme ve yasa dışı yollarla özel bilgi toplama' suçlamasıyla Daily Mirror gazetesi aleyhine açtığı davanın duruşması için mahkemeye geldi.

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  • Prens Harry mahkemede: Tanık olarak ifade verecek

    Sussex Dükü Prens Harry, 'telefon dinleme ve yasa dışı yollarla özel bilgi toplama' suçlamasıyla Daily Mirror gazetesi aleyhine açtığı davanın duruşması için mahkeme salonuna geldi.
  • Prens Harry mahkemede: Tanık olarak ifade verecek

    Prens Harry'nin vermesi beklenen ifade, 130 yılı aşkın bir süredir İngiltere Kraliyet Ailesinin önde gelen bir üyesinin mahkemede ilk kez çapraz sorguya alınması olacak. Bu olay en son 1891 yılında yaşanmış ve kraliyet ailesi için pek de iyi sonuçlanmamıştı.
  • Prens Harry mahkemede: Tanık olarak ifade verecek

    Kraliçe Victoria'nın en büyük oğlu olan Prens Albert Edward, Prens'in de hazır bulunduğu bir iftira davasında tanık olarak ifade vermişti. Prens suçlayanların yanında yer almış ve suçlanan Gordon-Cumming davayı kaybetmişti
  • Prens Harry mahkemede: Tanık olarak ifade verecek

    The Guardian'da yer alan o döneme ait yerel bir haberde, Edward'ın ifadesinin yaklaşık 20 dakika sürdüğü ve 'onu fazlasıyla yorduğu ve son derece gerginleştirdiği' belirtilmişti.  
  • Prens Harry mahkemede: Tanık olarak ifade verecek

    Ancak Prens Harry'nin Salı günü planlanan duruşması ile Edward'ın duruşmaları arasında önemli farklar var. Edward'ın aksine Harry davacılardan biri, yani çapraz sorgunun geleceğinden haberdar ve buna göre hazırlığını yaptığı düşünülüyor.
  • Prens Harry mahkemede: Tanık olarak ifade verecek

    Bununla birlikte Prens Harry kraliyet ailesinin yüksek profilli bir üyesi olsa da, artık çalışan bir kraliyet mensubu değil.
  • Prens Harry mahkemede: Tanık olarak ifade verecek

    Yine de uzmanlar, eğer sorular Harry'yi zor durumda bırakırsa, bunun hem kendisi hem de kraliyet için zorlu olabileceğini öne sürüyor.

     
  • Prens Harry mahkemede: Tanık olarak ifade verecek

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir. 

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