Prens Harry ülkesine açtığı 'koruma' davasında zafer kazanmaya çok yakın

Prens Harry, ailesinin güvenliği için verdiği hukuk mücadelesinde zafer elde etti. Eşi Meghan Markle ile birlikte 2020'de kraliyet görevlerinden ayrılıp ABD'ye taşınmasının ardından, ülkesi İngiltere'de kaldırılan güvenlik kullanma hakkını geri almaya çalışıyor. Prens Harry, yıllardır, güvenlik endişeleri nedeniyle eşi ve 6 yaşındaki oğlu Prens Archie ile 4 yaşındaki kızı Prenses Lilibet'i İngiltere'ye götüremediğini savunuyor.

KORUMA TALEBİ DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Prens Harry, mayıs ayında, Birleşik Krallık'ı ziyaret ederken polis korumasının yeniden sağlanması talebiyle açtığı davayı kaybetmişti. Ancak yeni alınan bir kararla Sussex Dükü'nün ülkesini ziyaret ederken güvenlik önlemlerine erişiminin incelendiği, kraliyet ailesi ve önemli kişilerin nasıl korunacağını belirleyen resmi kurum tarafından, kapsamlı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi. Değerlendirme sonucunun ocak ayında açıklanacağı belirtildi.

İngiliz hükümetinden bir sözcünün yaptığı açıklamada; "Birleşik Krallık Hükümeti'nin koruyucu güvenlik sistemi titiz ve orantılıdır. Bu düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgi vermemek uzun süredir uyguladığımız bir politikadır, çünkü bu, düzenlemelerin bütünlüğünü tehlikeye atabilir ve bireylerin güvenliğini etkileyebilir" denildi.