Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prens Harry ülkesine açtığı 'koruma' davasında zafer kazanmaya çok yakın

        Prens Harry ülkesine açtığı 'koruma' davasında zafer kazanmaya çok yakın

        Prens Harry, kraliyet görevlerini bıraktığı için İngiltere'de kendisi ve ailesi için sağlanan koruma hakkının kaldırılmasına karşı hukuk mücadelesi veriyor. Harry, kendisini sevindiren bir aşamaya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 15:02 Güncelleme: 09.12.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ülkesine karşı kazanmaya çok yakın
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Prens Harry, ailesinin güvenliği için verdiği hukuk mücadelesinde zafer elde etti. Eşi Meghan Markle ile birlikte 2020'de kraliyet görevlerinden ayrılıp ABD'ye taşınmasının ardından, ülkesi İngiltere'de kaldırılan güvenlik kullanma hakkını geri almaya çalışıyor. Prens Harry, yıllardır, güvenlik endişeleri nedeniyle eşi ve 6 yaşındaki oğlu Prens Archie ile 4 yaşındaki kızı Prenses Lilibet'i İngiltere'ye götüremediğini savunuyor.

        KORUMA TALEBİ DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

        Prens Harry, mayıs ayında, Birleşik Krallık'ı ziyaret ederken polis korumasının yeniden sağlanması talebiyle açtığı davayı kaybetmişti. Ancak yeni alınan bir kararla Sussex Dükü'nün ülkesini ziyaret ederken güvenlik önlemlerine erişiminin incelendiği, kraliyet ailesi ve önemli kişilerin nasıl korunacağını belirleyen resmi kurum tarafından, kapsamlı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi. Değerlendirme sonucunun ocak ayında açıklanacağı belirtildi.

        REKLAM

        İngiliz hükümetinden bir sözcünün yaptığı açıklamada; "Birleşik Krallık Hükümeti'nin koruyucu güvenlik sistemi titiz ve orantılıdır. Bu düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgi vermemek uzun süredir uyguladığımız bir politikadır, çünkü bu, düzenlemelerin bütünlüğünü tehlikeye atabilir ve bireylerin güvenliğini etkileyebilir" denildi.

        Kral Charles, oğlu Prens Harry ve gelini Meghan Markle'ın çocuklarıyla daha önce yalnızca bir kez görüşmüştü. Torunları Archie ve Lilibet'i en son, Kraliçe Elizabeth'in 2022'deki Platin Jübile kutlamaları sırasında görmüştü.

        Kısa bir süre sonra BBC News'e konuşan Prens Harry, temyiz başvurusunu kaybettiği için yıkıldığını söylemişti. Ayrıca, Temyiz Mahkemesi kararı ışığında kendisi ve ailesinin Birleşik Krallık'a dönme ihtimalinin imkansız olduğunu belirterek, "Şu anda eşimi ve çocuklarımı Birleşik Krallık'a geri getireceğim bir dünya göremiyorum" demişti.

        O dönemde Buckingham Sarayı da "Tüm bu konular mahkemeler tarafından defalarca ve titizlikle incelendi ve her seferinde aynı sonuca varıldı" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Prens Harry
        #Meghan Markle
        #İngiltere
        #kraliyet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        2 yıldır kaçıyordu... Defalarca bıçaklandı... 8 defa kalbi durdu!
        2 yıldır kaçıyordu... Defalarca bıçaklandı... 8 defa kalbi durdu!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Altay bebeğin ölümünde oy birliğiyle yürek yakan tespit!
        Altay bebeğin ölümünde oy birliğiyle yürek yakan tespit!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Darp iddialarına yanıt
        Darp iddialarına yanıt
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor