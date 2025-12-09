Prens Harry ülkesine açtığı 'koruma' davasında zafer kazanmaya çok yakın
Prens Harry, kraliyet görevlerini bıraktığı için İngiltere'de kendisi ve ailesi için sağlanan koruma hakkının kaldırılmasına karşı hukuk mücadelesi veriyor. Harry, kendisini sevindiren bir aşamaya geldi
Prens Harry, ailesinin güvenliği için verdiği hukuk mücadelesinde zafer elde etti. Eşi Meghan Markle ile birlikte 2020'de kraliyet görevlerinden ayrılıp ABD'ye taşınmasının ardından, ülkesi İngiltere'de kaldırılan güvenlik kullanma hakkını geri almaya çalışıyor. Prens Harry, yıllardır, güvenlik endişeleri nedeniyle eşi ve 6 yaşındaki oğlu Prens Archie ile 4 yaşındaki kızı Prenses Lilibet'i İngiltere'ye götüremediğini savunuyor.
KORUMA TALEBİ DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
Prens Harry, mayıs ayında, Birleşik Krallık'ı ziyaret ederken polis korumasının yeniden sağlanması talebiyle açtığı davayı kaybetmişti. Ancak yeni alınan bir kararla Sussex Dükü'nün ülkesini ziyaret ederken güvenlik önlemlerine erişiminin incelendiği, kraliyet ailesi ve önemli kişilerin nasıl korunacağını belirleyen resmi kurum tarafından, kapsamlı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi. Değerlendirme sonucunun ocak ayında açıklanacağı belirtildi.
İngiliz hükümetinden bir sözcünün yaptığı açıklamada; "Birleşik Krallık Hükümeti'nin koruyucu güvenlik sistemi titiz ve orantılıdır. Bu düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgi vermemek uzun süredir uyguladığımız bir politikadır, çünkü bu, düzenlemelerin bütünlüğünü tehlikeye atabilir ve bireylerin güvenliğini etkileyebilir" denildi.
Kral Charles, oğlu Prens Harry ve gelini Meghan Markle'ın çocuklarıyla daha önce yalnızca bir kez görüşmüştü. Torunları Archie ve Lilibet'i en son, Kraliçe Elizabeth'in 2022'deki Platin Jübile kutlamaları sırasında görmüştü.
Kısa bir süre sonra BBC News'e konuşan Prens Harry, temyiz başvurusunu kaybettiği için yıkıldığını söylemişti. Ayrıca, Temyiz Mahkemesi kararı ışığında kendisi ve ailesinin Birleşik Krallık'a dönme ihtimalinin imkansız olduğunu belirterek, "Şu anda eşimi ve çocuklarımı Birleşik Krallık'a geri getireceğim bir dünya göremiyorum" demişti.
O dönemde Buckingham Sarayı da "Tüm bu konular mahkemeler tarafından defalarca ve titizlikle incelendi ve her seferinde aynı sonuca varıldı" demişti.