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Prens Philip'in cenaze töreninde detaylar belli oldu

Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze törenin detayları belli oldu. Tören sırasında Kraliçe'nin Covid-19 önlemleri gereğince yalnız oturacağı açıklandı. Törende, Prens Harry ve Prens William yan yana yürümeyeceği bildirildi.

KRİZ! Son dakika: Prens Philip'in cenaze töreninde detaylar belli oldu
Prens Philip'in cenaze töreninde detaylar belli oldu
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İHA

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cumartesi günü Windsor Kalesi’nde gerçekleşecek olan cenaze törenine yönelik detaylar açıklandı. Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle cumartesi günü yapılacak olan törende tek başına oturacağı belirtildi.

Yalnızca 30 konuğun katılımıyla gerçekleşecek olan törende Kraliçenin de törene davet edilen herkes gibi yüz maskesi takacağı aktarıldı. Cumartesi günü saat yerel saatle 12:30'da başlayacak olan tören, Covid-19 kuralları gereğince sosyal mesafeli olarak gerçekleşecek.

PRENS HARRY VE PRENSİ WİLLİAM YAN YANA YÜRÜMEYECEK

Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından tasarlanan askeri yeşil özel bir Land Rover cenaze arabasından indirilecek olan tabutun, Windsor Kalesi'nin girişinden St. George Şapeli'nin batı merdivenlerine doğru taşınacağı belirtildi.

Tabutun St. George Şapeli'ne götürülmesinden sonra kraliyet ailesinin törene geldiği esnada, Cambridge Dükü Prens William ve Sussex Dükü Prens Harry'nin yan yana yürümeyecekleri belirtildi. Prens Harry ve Prens Philip'in arasında Kuzenleri Peter Phillips'in olacağı açıklandı.

Prens Philip'in seçtiği bir dizi askeri madalyanın şapelin içindeki sunakta görüleceği ve törende dört kişiden oluşturulmuş bir koronun yer alacağı belirtildi.

Törene katılacak konuklar arasında Kraliyet ailesinin yanı sıra Cornwall Düşesi, dükün tüm torunları ve eşleri, Kraliçe'nin kız kardeşi Prenses Margaret'in çocukları ve Philip'in Alman akrabalarından üç kişinin bulunacağı belirtildi.

ÜNİFORMA KRİZİ

İngiliz medyasına yansıyan haberlerde, İngiltere Kraliyet Ailesi üyelerinin, resmi davet ve törenlere geleneksel olarak sahip oldukları onursal unvanları yansıtan askeri üniformalar ve madalyalar ile katıldıkları fakat Kraliçe’nin oğlu Prens Andrew ve torunu Prens Harry’nin bu geleneği yerine getirip getiremeyeceğine ilişkin Saray içinde tartışmalar olduğu öne sürüldü. Kraliyetteki üst düzey görevlerinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry’nin, aynı zamanda unvanlarından da feragat etmesi nedeniyle cenaze törenine üniforma ile katılamayacak olmasının gerilime neden olduğu belirtildi.

"PRENS ANDREW'İN DE ÜNİFORMA GİYMESİ HOŞ KARŞILANMIYOR"

Prens Andrew’un da cinsel taciz suçlamaları ile tutulduğu cezaevinde intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri nedeniyle törende üniforma giymesinin hoş karşılanmadığı iddia edildi. Söz konusu skandallar nedeniyle kraliyet görevlerinden ayrılan fakat askeri unvanlarını koruduğu için üniforma giyme hakkına hala sahip olan Prens Andrew’un, babasının cenazesine askeri üniforma ile katılmak istediği fakat bu durumun kraliyet ailesi içinde hoş karşılanmadığı da öne sürüldü.

KRALİÇE DEVREYE GİRDİ

Haberlerde ayrıca, İngiltere Kraliçesi’nin, oğlu Prens Andrew ve torunu Prens Harry’nin törende askeri üniforma giyip giyemeyeceği konusundaki sorunu çözmek için devreye girdiği de aktarıldı. Buckingham Sarayı’ndan söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklamada gelmezken, haberlerde 94 yaşındaki Kraliçe’nin herhangi bir utançtan kaçınmak amacıyla cenazede hiçbir aile üyesinin üniforma giymemesine karar verdiği öne sürüldü. Kraliçe’nin kararı doğrultusunda kraliyet ailesinin erkek üyelerinin cenazeye takım elbise ile katılmaları bekleniyor.

PRENS HARRY'NİN ÖFKELENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Büyükbabasının cenaze törenine Meghan Markle ile evlenirken giydiği üniforma ile katılmak isteyen Prens Harry’nin, kraliyet unvanlarından feragat ettiği için törene üniforması ile katılamayacağının söylendiği ve Afganistan'da iki dönem görev yapan Prens’in bu karar nedeniyle öfkelendiği de iddia ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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