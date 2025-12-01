Prens William'dan İngiltere'de tedavi gören Gazzeli çocuklara gizli ziyaret

Prens William, İsrail'in Filistin'e saldırısı esnasında yaralanan ve İngiltere'de tedavi gören Gazzeli çocukları hastanede ziyaret etti. Kensington Sarayı sözcüsü, "Prens, hiçbir çocuğun yaşamaması gereken deneyimler yaşayan bu çocuklara bir anlık teselli sunmak istedi" açıklamasını yaptı.

Sözcü, Galler Prensi'nin İngiltere'deki Ulusal Sağlık Hizmeti hastanelerindeki personele, böylesine zor bir dönemde olağanüstü bakım sağladıkları için şükranlarını sunduğunu sözlerine ekledi. Kraliyet sözcüsü, "Prens, çocukların ve ailelerinin gösterdiği cesaretten ve onları böylesine profesyonel ve insancıl bir şekilde destekleyen ekibin özverisinden çok etkilendi" ifadesini kullandı.

Çocuklar, Gazze'deki çatışmalar nedeniyle sağlık hizmetlerinin çökmesi sonucu İngiliz hükümetinin insani yardım misyonunun bir parçası olarak bakım görüyor. William, Gazzeli çocuklara yaptığı hastane ziyaretini gizli tutmayı tercih etti.

Prens William'ın 2018'de İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına yaptığı seyahatten bu yana bölgeyi yakından takip ettiği biliniyor. Bu ziyaret sırasında William, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüşmüş ve İsrail'e resmi ziyarette bulunan ilk İngiliz kraliyet üyesi olmuştu.