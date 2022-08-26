Prenses Diana'nın eski korumasından açıklamalar

Prenses Diana'nın koruması olarak görev yapmış olan Lee Sansum, Diana'yı Korumak: Bir Korumanın Hikayesi (Protecting Diana: A Bodyguard's Story) adlı kitabında, prensesin erkek arkadaşı Dodi Al-Fayed ile tatildeyken oğulları Prens William ve Prens Harry'i yanına almadan ABD'ye taşınma planları yaptığını yazdı.

Lee Sansum kitabında, Prenses Diana'nın kendisine: "ABD'ye gitmek ve orada yaşamak istiyorum ki her şeyden uzaklaşabileyim. En azından ABD'de beni seviyorlar ve beni rahat bırakırlar." dediğini belirtti.

BASINDAN KAÇMAK İÇİN OĞULLARINI İNGİLTERE'DE BIRAKMAYI GÖZE ALMIŞ

Kitapta ayrıca "Diana'nın harika bir anne olduğunu ve iki oğluna karşı da ne kadar sevecen yaklaştığını ve özenli olduğunu görebilirdiniz, ama görünüşe bakılırsa her ikisini de basından kaçmak için İngiltere'de bırakmak zorundaymış gibi görünüyordu." ifadelerine yer verildi.

Lee Sansum kitabında, Diana'nın basına İngiltere'den taşınma kararını açıklamak için yola çıktığını fakat konuşmasında ABD'ye taşınma kararıyla ilgili hiçbir şey söylemediğini belirtti.

* Bu haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.