        Prenses Kate Middleton'a Noel etkinliğinde sevgi seli - magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton'a sevgi seli

        Kraliyet ailesi, Noel ayinine giderken kilise yolunda halkla selamlaştı. En büyük ilgiyi, sarayın gözdesi Prenses Kate topladı

        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 17:37 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:37
        Prenses Kate'e sevgi seli
        Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton, çocukları Prens George (12), Prenses Charlotte (10) ve Prens Louis (7) ile Kral Charles, Kraliçe Camilla ve kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle birlikte Norfolk'taki St. Mary Magdalene Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine katıldı. Her yıl tekrarlanan bu gelenekte, kraliyet ailesi ayine giderken halkla selamlaştı.

        Soğuk ama güneşli günde büyük sevgi gösterisiyle karşılaşan Prenses Kate, büyük ilgiyi üzerinde topladı. Middleton, kilise yolunda kraliyet üyelerini bekleyen kalabalıktan bazılarıyla tokalaşarak sohbet etti.

        Prenses Kate'e sevgisini göstermek isteyen bazıları ona çiçek hediye etti.

        Aynı kıyafetleri birden fazla defa giyerek tutumlu yanını göstermeyi tercih eden Middleton, Noel ayini için de daha önce giydiği kahverengi bir paltoyu yeniden giydi.

        Prens George ve Prens Louis, babaları Prens William gibi takım elbise giyerken, Prenses Charlotte, annesi Prenses Kate ile uyumlu kahverengi bir palto tercih etti.

        Prenses Kate, 2011'deki düğünlerinden bu yana neredeyse her yıl Noel etkinliğinde Prens William'a eşlik etti, ancak bazen Noel'i ailece geçirmeyi de tercih ettiler. Son yıllarda, etkinliği bir aile etkinliği haline getirmek için çocuklarını da eklediler. Prens George ve Prenses Charlotte 2019'da ilk kez Noel etkinliğe katılırken, 2022 Prens Louis'nin etkinliğe ilk katılım yılı oldu.

        Yusuf Güney, serbest bırakıldı

        Şarkıcı Yusuf Güney, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Güney, sonrasında serbest bırakıldı

        #kraliyet
        #NOEL
        #Prenses Kate Middleton
        #Prens William
