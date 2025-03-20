Pres makinesine giden kartonların arasından 5 yavru kedi çıktı

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi'nde, geri dönüşüm için ayrıştırma işlemi yapan çalışanlar, karton kutuların arasındaki poşet içerisinde tekir cinsi 5 yavru kedi buldu.

Yavru kedileri güvenli yere alan çalışanlar, durumu Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaptıkları kontrollerin ardından yavru kedileri, merkezde bulunan 2 yavrusu olan başka bir anne kedinin yanına bıraktı. Anne kedi yavruları kabul edince toplam 7 yavruya birden bakmaya başladı.

"PRES MAKİNESİNİ DURDURDUK VE 2 YAVRU KEDİ DE ORADA BULDUK"

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi'nde çalışırken kedileri bulan Makbule Şahin, "Kartonların arasından kedi sesi geldi, ‘Yavru kedi var' dedik. Etrafa bakınırken ayağımızın altında poşetin içinde 3 kedi bulduk. Durumu şefimiz ve müdürümüze söyledik. Bu sırada pres makinesine giden karton içinde bir kedinin gittiğini fark ettik. Presi makinesini durdurduk ve 2 yavru kedi de orada bulduk" dedi.

REKLAM

"İLK BAŞTA BİRİLERİNİN POŞETE KOYUP ATTIĞINI DÜŞÜNDÜK"

Karton toplayıp getiren arkadaşların, kartonları aldıkları yerden büyük bir kedinin kaçtığını gördüklerini anlattıklarını ifade eden Şahin, "İlk başta birilerinin poşete koyup attığını düşündük. Ama dışarıda karton toplayıp getiren arkadaşlar, 'Biz kartonları toplarken büyük bir kedi kaçtı' dedi. Belki de anne kedi orada doğum yaptı, insanları görünce kaçtı, yavrular da kartonun içinde kaldı. Bizim arkadaşlar da fark etmeden kartonu arabaya attılar. Besleyebileceğimi düşünseydim, anne sütüne muhtaç olmasalardı, azıcık daha büyük olsalardı, eve götürmeyi düşündüm. Biraz daha büyüdüklerinde, getirip bize bırakabilirler. Yemek yemeye başladıklarında burada bakarız" diye konuştu.

"YAVRULARA BAŞKA BİR KEDİ ANNELİK YAPMAYA BAŞLADI"

Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Rümeysa Özgür, yavru kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Yenişehir Belediyesi Çöp Arıtma Tesisi'nde bulunan tekir cinsi 5 yavru kedi bünyemize getirildi. Yavrular, yapılan kontrollerde sağlıklı olduğu anlaşıldıktan sonra başka bir anne kediye verildi. Annemiz de çok anaç bir anne kedi olduğu için hemen kabul etti, kendi yavruları gibi bakıyor. Şu an kendi yavrularıyla beraber toplamda 7 yavrusu var" diye bilgi verdi.