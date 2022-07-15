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Preveze Savaşı önemi ve özeti: Preveze Deniz Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve tarafları

Preveze Deniz Savaşı, Türk denizcilik tarihinde kazanılmış olan, en büyük zaferlerden bir tanesidir. Osmanlı Devleti’nin donanma gücünün ispatı niteliğinde olan Preveze Deniz Savaşı kimler arasında yapılmıştır? Akdeniz’de dengeleri değiştiren ve Osmanlı Devleti’ne büyük bir saygınlık kazandıran Preveze Deniz Savaşı hangi padişah döneminde oldu? Preveze Savaşı Kaptanı Deryası kimdir? Bunların yanında Preveze Savaşı nedenleri, özeti, Preveze Deniz Savaşı tarihi ve sonuçları hakkında bilgiler edinebileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık.

Preveze Savaşı Önemi ve Özeti: Preveze Deniz Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları
Preveze Savaşı önemi ve özeti
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Türk tarihini için gurur verici sonuçlar doğurmuş olan Preveze Savaşı nerede yapıldı? İşte, Preveze Deniz Savaşı ile alakalı merak edilen tüm detaylar…

Preveze Deniz Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

Preveze Deniz Savaşı ya da Preveze Deniz Muharebesi, Osmanlı Devleti ile İspanya, Venedik, Ceneviz, Malta ve Papalık kuvvetlerinden oluşan, Andre Doria komutasındaki Haçlı donanması arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin kesin galibiyetiyle sonuçlanan Preveze Deniz Savaşı tarihi, 1538’dir.

Peki, bu savaşta büyük bir zafere imza atan, Preveze Deniz Savaşı Kaptanı Deryası kimdir? 1538 yılında gerçekleşen bu savaşta, Osmanlı donanmasını idare eden Preveze Deniz Savaşı komutanı, Barbaros Hayreddin Paşa’dır.

Preveze Deniz Savaşı Özeti

1537 yılında, Barbaros Hayrettin Paşa Ege’de bulunan Venedik’e ait olan birtakım adaları ele geçirmiş ve Nakşa Dükalığı’nı Osmanlı Devleti sınırları içine katmıştı. Ayrıca Korfu adasının da Osmanlı Devleti tarafından kuşatılmış olması bölgenin önemli güçlerinden biri olan Venedik’i tedirgin etmekteydi.

Yaşanan tüm bu gelişmeler üzerine; Papa III. Paulus, bölgede artan Osmanlı tehdidine son vermek adına Venedik, Ceneviz, İspanya ve Malta askerlerinden oluşan bir Haçlı donanması oluşturdu. Oluşan bu Haçlı donanmasına ise Andre Doria komutanlık ediyordu.

Korfu Adası yakınlarında bir araya gelen Haçlı donanması, ilk olarak Preveze yakınlarında karaya çıkmak istediyse de, Osmanlı kuvvetleri buna izin vermedi ve Haçlılar, Korfu açıklarına çekilmek zorunda kaldılar. Preveze’ye yapılan bu Haçlı saldırısının karşılığı olarak da Barbaros Hayreddin Paşa, Kefalonya Adası’nı ele geçirerek Preveze’de donanmasını demirledi.

25 ve 26 Eylül’de iki kez daha karaya asker çıkarabilmek için harekete geçen Haçlılar, bunlarda da başarısız olunca geri çekilerek, Lefkada Adası yakınlarında gemilerini demirlediler.

28 Eylül 1538 günü Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Haçlıların üzerine doğru ilerlerdi ve Haçlı donanmasının ön safhasında yer alan kalyonlar imha edildi. Barbaros Hayreddin Paşa’nın, Turgut Reis’e de taarruz emri vermesiyle; kendi birliklerinin de imha edileceğini anlayan Andre Doria geri çekilmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 5 saat süren Preveze Deniz Savaşı sonunda; Osmanlı Devleti büyük bir zafer elde ederek, savaşın kazananı oldu.

Konuya ilgi duyanlar arasında, en çok merak edilen hususlardan biri de Preveze Savaşı nerede yapıldı? sorusunun cevabıdır. 1538 tarihinde yapılan Preveze Deniz Savaşı, bugünkü Yunanistan’ın kuzeybatısında yer alan Preveze mevkiinde gerçekleşmiştir.

Preveze Savaşı Nedenleri

28 Eylül 1538 tarihinde yapılan ve Osmanlı Devleti’nin büyük bir zafer kazandığı Preveze Savaşı’nın nedenleri şu şekildedir:

  • Korfu Adası’nın Osmanlı Devleti tarafından kuşatılması.
  • Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de artan etkinliğine son verilmek istenmesi.
  • Osmanlı Devleti’nin bazı Venedik adalarını ve Nakşa Dükalığı’nı kendi topraklarına katması.

Preveze Deniz Savaşı Sonuçları

Türk tarihinin, en önemli savaş galibiyetlerinden biri olan Preveze Deniz Savaşı sonuçları şunlardır:

  • Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.
  • Venedik Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı vermek zorunda kalmıştır.
  • Batı dünyasının, Akdeniz’deki etkinliği büyük bir darbe almıştır.
  • Suriye ve Mısır’a giden deniz yollarının güvenliği sağlanmıştır.

Preveze Savaşı Önemi

1538 yılında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti galibiyetiyle sonuçlanan Preveze Savaşı’nın önemi; bu savaş sonrasında Akdeniz’deki Türk hâkimiyetinin perçinlenmiş olmasından ileri gelmektedir. Preveze Deniz Savaşı ile birlikte, artık Akdeniz’de Osmanlı Devleti’ne karşı koyabilecek bir donanma gücü kalmamıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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