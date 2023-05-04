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Priyanka Chopra: Estetik yaptırdıktan sonra 3 filmden kovuldum

Yüksel Ak'ın üçüncü olduğu 2000 Dünya Güzellik Yarışması'nın kraliçesi Priyanka Chopra, yıllar önce yanlış yapılan burun estetiği ameliyatının ardından yaşadıklarını anlattı

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  • Priyanka Chopra: Estetik yaptırdıktan sonra 3 filmden kovuldum - Magazin haberleri

    2000 Dünya Güzellik Yarışması'nda kraliçe seçilerek 'Dünyanın En Güzel Kadını' unvanına sahip olan Hint asıllı İngilliz Priyanka Chopra'ya bir dokunuldu, bin ah işitildi. 

    Priyanka Chopra, yıllar önce yanlış yapılan burun estetiği ameliyatı sonrası depresyona girdiğini açıkladı. 
  • Priyanka Chopra: Estetik yaptırdıktan sonra 3 filmden kovuldum - Magazin haberleri

    Priyanka Chopra, burun estetiği ameliyatı sonrası yaşadıklarını anlattı. 40 yaşındaki Chopra, yanlış ameliyatın yüzünde kötü bir görünüm yaratmasından dolayı geçim sıkıntısı da çektiğini söyledi.
  • Priyanka Chopra: Estetik yaptırdıktan sonra 3 filmden kovuldum - Magazin haberleri

    Priyanka Chopra, estetik ameliyat sonrası anlaşmış olduğu üç filmden kovulduğunu itiraf etti. Chopra, oyunculuk kariyerinin başlamadan bitme noktasına geldiğini dile getirdi. 
  • Priyanka Chopra: Estetik yaptırdıktan sonra 3 filmden kovuldum - Magazin haberleri

    Ameliyat sonrası uzun süre hiç evden çıkmadığını söyleyen Priyanka Chopra, doktor olan babasının onu tekrar bıçak altına yatarak burnunu düzelttirme konusunda cesaretlendirdiğini söyledi.
  • Priyanka Chopra: Estetik yaptırdıktan sonra 3 filmden kovuldum - Magazin haberleri

    Priyanka Chopra, Bollywood yönetmeni Anil Sharma'nın da ameliyat için destek olduğunu, operasyon sonrası, daha önce başrol önerilmiş olsa da filmde yan karakterde yer alabileceğini söylediğini anlattı.
  • Priyanka Chopra: Estetik yaptırdıktan sonra 3 filmden kovuldum - Magazin haberleri

    Geçmişte yaşadığı yanlış estetik ameliyat deneyimini 'Unfinished' adlı anı kitabında da yazan Priyanka Chopra, kitabında ameliyatın ruh halini darmaduman ettiğini ve onu umutsuzluğa sürüklediğini belirtmişti.
  • Priyanka Chopra: Estetik yaptırdıktan sonra 3 filmden kovuldum - Magazin haberleri

    "AYNAYA BAKTIĞIMDA BİR YABANCININ BANA BAKTIĞINI GÖRÜYORDUM"

    Priyanka Chopra, şu ifadeyi kaleme almıştı: Her zaman aynaya bakıyordum ve bir yabancının bana baktığını görüyordum. Benlik algım ya da öz saygım hiç yerine gelmeyecek diye düşünüyordum. Chopra, daha sonra bakış açısını değiştirdiğini söyleyerek, "Artık aynaya baktığımda şaşırmıyorum. Biraz daha farklı olan benle barıştım" diye yazmıştı.
  • Priyanka Chopra: Estetik yaptırdıktan sonra 3 filmden kovuldum - Magazin haberleri

    Priyanka Chopra, 2000'de dünya güzeli seçildiğinde Türkiye'den Yüksel Ak, üçüncülük tacını takmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Mega, Splash News

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