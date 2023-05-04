Priyanka Chopra: Estetik yaptırdıktan sonra 3 filmden kovuldum

"AYNAYA BAKTIĞIMDA BİR YABANCININ BANA BAKTIĞINI GÖRÜYORDUM"

Priyanka Chopra, şu ifadeyi kaleme almıştı: Her zaman aynaya bakıyordum ve bir yabancının bana baktığını görüyordum. Benlik algım ya da öz saygım hiç yerine gelmeyecek diye düşünüyordum. Chopra, daha sonra bakış açısını değiştirdiğini söyleyerek, "Artık aynaya baktığımda şaşırmıyorum. Biraz daha farklı olan benle barıştım" diye yazmıştı.