Korkutan açıklama

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Prof. Dr. Ahmet Ercan: 2018- 2020 arasında yıkıcı bir deprem şaşırtıcı olmaz

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son günlerde Muğla ve Antalya'da meydana gelen depremler sonrası açıklama yaptı. Prof. Dr. Övgün Ercan, "Türkiye'de her 5 yılda bir yıkıcı deprem olur. 2011 Van depreminden bu yana yıkıcı deprem yok. 2018- 2020 arasında yıkıcı bir deprem şaşırtıcı olmaz" dedi.

02.11.2018 - 16:36 | Güncelleme: DHA

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan, Afrika anakarasının Anadolu yarımadasının altına 700 yıldır yaptığı yıllık 2-3 santimlik dalışın, son 10 yılda 4-5 santimetreye çıkarak hız kazandığını, bunun depremlere neden olduğunu söyledi.

İstatistiklere göre, Türkiye'de her 5 yılda bir yıkıcı depremin yaşandığını belirten Prof. Dr. Övgün Ercan, "Ancak, 2011 Van depreminden bu yana hiç yıkıcı bir deprem görünmüyor. Bu yıldan başlayarak 2019, 2020 yıllarında yıkıcı bir deprem olursa benim için şaşırtıcı olmaz. Depremlerin yüzde 52'si kuzey Anadolu kırığı boyunca, yüzde 33'ü batı Anadolu'da oluşuyor. Yüzde 13'ü ise Doğu Anadolu boyunca oluşuyor. Beklenen depremin olacağı bölge, bu yüzde oranlarında ancak yıkıcı olacak. Valiliklerin çadır ve diğer hazırlıkları, kurtarma ekiplerinin eğitim ve hazırlığı hep deprem sonrası önlemler. Öncesinde ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor. Deprem fonları doğru yerlerde kullanılarak konutların güçlendirilmesi, konutların, yerleşim yerlerinin sağlam olan yerlerde yapılması gerekiyor" dedi. 

 

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 2 dakika önce
    ağzını hayıra aç be adam ...Allah bilir en iyisini
  • Misafir 13 dakika önce
    20 Senedir bekliyoruz. Her sene deprem olabilir.
  • Misafir 43 dakika önce
    Ok. Tşk.
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