İHA

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kampüsü olmak üzere, sağlık hizmeti için kullanılan eski kamu binaların ne kadar sağlam olduğu sorgulandı. Sağlık Bakanlığı da İstanbul Üniversitesi ile yaptığı protokolde Cerrahpaşa Kampüsü’ndeki bazı polikliniklerin Yeşilköy’de bulunan Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine taşınması kararını verdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan veren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, 25 Nisan'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde faaliyete başlayacaklarını dile getirdi.

MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ, CERRAHPAŞA'NIN FAALİYETLERİNE TAHSİS EDİLDİ

Prof. Dr. Gönen, “Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli, 10 ilimizi büyük oranda etkileyen, on binlerce insanımızı kaybettiğimiz asrın felaketinden sonra bizde Cerrahpaşa’daki binalarımızla ilgili deprem güvenilirliği ilgili incelenme talep ettik. Yapılan incelenme sonucunda emniyetli bir şekilde burada faaliyetlerin devam edemeyeceği ilgili rapor hazırlandığında mono blokta 27 Şubat’ta faaliyetlerimizi durdurduk. Daha sonra sağlık bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu dün itibariyle oluşturulan protokol, valilik tarafında da onaylandı. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Cerrahpaşa’nın faaliyetlerine tahsis edildi. Biz tamamen taşınmıyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde faaliyetlerimiz büyük oranda devam edecek” dedi.

“EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ BURADA DEVAM EDECEK"

Eğitim faaliyetlerinin Cerrahpaşa’da devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Gönen, “Çocuk Ana Bilim Dalı, faaliyetlerine burada devam edecek, Nöropsikiyatri, Nörolojik Bilimler bunun içinde beyin cerrahisi var, nöroloji var, psikiyatri var. Buralar faaliyetlerine devam edecek. Patoloji kürsümüz faaliyetlerine burada devam edecek. Radyasyon onkolojisi faaliyetlerine burada devam edecek, merkez laboratuvarımız faaliyetlerine burada devam edecek. Ayrıca, eğitim faaliyetlerimiz burada devam edecek. Temel bilimlerimiz burada, 1.,2. ve 3. sınıf öğrencilerimiz burada devam edecek. Stajların bir kısmı burada, bir kısmı Murat Dilmener’de devam edecek. Murat Dilmener’de hastane yönlendirme toplantımızı yaptık. Bayramdan sonraki salı, 25 Nisan'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak orada, faaliyetlerimize başlamış olacağız. Hızla acil servisi devralacağız, yoğun bakım ünitesindeki hastaları devralacağız” şeklinde konuştu.

"İNŞAAT FAALİYETLERİ GEÇTİĞİMİZ HAFTA İÇERİSİNDE BAŞLADI"

Cerrahpaşa’daki inşaat faaliyetlerinin geçtiğimiz hafta başladığını söyleyen Prof. Dr. Gönen, “Buradaki yataklı hastalarımızı da etap etap oraya taşıyarak Cerrahpaşa’nın yataklı tedavi hizmetini yüzde 80’ini Murat Dilmener’de, yüzde 20’si Cerrahpaşa yerleşkesinde, poliklinik hizmetlerimiz ağırlıklı olarak Cerrahpaşa Yerleşkesinde, yüzde 20’si Murat Dilmener’de olacak şekilde hem orada faaliyetlerimize devam edeceğiz, hem Cerrahpaşa Yerleşkemizde faaliyetlerimize devam edeceğiz. Üst Cerrahpaşa dediğimiz, daha önceden yıktığımız binaların yerinin ihalesi de sonuçlandı. Burada da inşaat faaliyetleri, geçtiğimiz hafta içerisinde başladı. Buradaki ihale şartnamesine göre 600 gün içerisinde kabasının teslim edileceği bir inşaat süreci başlamış oluyor” ifadelerini kullandı.

YATAKLI TEDAVİLERİN YÜZDE 80'İ 25 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Yataklı tedavilerin büyük kısmının Murat Dilmener Hastanesinde devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Gönen, “220 bin metrekare inşaat alanının ihale süreci başlayan normalde 600 iş gününde kabası bitecek. 2025’in sonuna kadar her şey yolunda giderse biz tekrar kendi yerleşkemizde bütün faaliyetlerimize devam edecek konuma gelebiliriz. Biz Cerrahpaşa’dan hiçbir yere gitmiyoruz, Cerrahpaşa’da faaliyetlerimiz devam ediyor. Yataklı tedavilerimizin yüzde 80’ini Yeşilköy’deki Murat Dilmener Hastanesinde 25 Nisan itibariyle başlıyor. Ameliyatlar hem burada hem Murat Dilmener Yerleşkesinde devam edecek” diye konuştu.

"AMELİYATHANE SAYISINI ARTTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Murat Dilmener Acil Durum Hastanesindeki ameliyathane sayılarını arttırma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Gönen, “Orada ameliyathane sayısı yeterli değil, ameliyathane sayısını arttırma çalışmalarımız devam ediyor. Cerrahpaşa bütün bunlardan önce günde ortalama 6 binin üzerindeki poliklinik hastasına hizmet veriyordu. Ben bu sayının önümüzdeki günlerde artacağını düşünüyorum. Her iki tarafta da poliklinik yapacağız. 1., 2., 3. Sınıf öğrencilerimiz poliklinikleri, laboratuvarları, kürsüleri burada. 4.,5., ve 6. sınıflar bazen burada bazen Murat Dilmener’de olacak. Ama 5.sınıftaki stajlarda ağırlıklı olarak Murat Dilmener hem pratik hem teoriklerini yapacaklar. 4. Sınıflar pratiklerini Murat Dilmener’de, derslerini burada girecek şekilde bir planlama yaptık” dedi.