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        Haberler Gündem Prof. Dr. Hurşit Güneş: CHP'nin uzun soluklu yenilenmeye ihtiyacı var

        Prof. Dr. Hurşit Güneş: CHP'nin uzun soluklu yenilenmeye ihtiyacı var

        CHP 24. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş, memleketi Kandıra'da katıldığı CHP İlçe Kongresi'nde kritik açıklamalarda bulundu. CHP'nin seçimlerden sonra bir kafa karışıklığı yaşadığını belirten Güneş, "Yerel seçimler çok önemli. Bunun sorumluluğu bizim üstümüzde" ifadesini kullandı. 'Genel Başkanlık' tartışmalarına da değinen Güneş, "Lider değiştirerek tüm sorunlar çözülmez. CHP'nin uzun soluklu bir yenilenme dönemine, Kılıçdaroğlu'nu layık olduğu onursal konuma taşıyan bir yola ihtiyacı var" dedi.

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        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 00:08
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        Hurşit Güneş: CHP'nin uzun soluklu yenilenmeye ihtiyacı var
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        CHP 24. Dönem Milletvekili ve Eski Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hurşit Güneş, CHP Kandıra İlçe Kongresi'ne katılarak 'değişim' mesajı verdi.

        Çok umutlu oldukları bir genel seçim yaşadıklarını belirten Güneş, "Bu umudun bir sebebi, 2019 yerel seçimlerinde aldığımız başarıdır. O başarı büyük ölçüde kurduğumuz ittifakla İstanbul ve Ankara’yı almamızdı. Fakat son seçimde hiç beklemediğimiz bir şekilde adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilemedi. Ve de milletvekili sayımızda düşüş oldu. Bu durum da önemli bir kırgınlık ve umutsuzluk yarattı. Bu hem seçmen tabanımıza yansıdı hem de şu aşamada bütün ilçe kongrelerinde bu umutsuzluğu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Önlerinde kritik bir yerel seçim olduğunu söyleyen Güneş, "Türkiye’yi yöneten Cumhurbaşkanı, kazandığı günün akşamında yakın hedefinin İstanbul seçimleri olduğunu açıkladı. İstanbul seçimleri adeta iktidarla bizim aramızda bir rövanş mücadelesi haline gelecek. Bu yüzden çok önemli ve bunun sorumluluğunu taşımalıyız" dedi.

        "SEÇİMLER, 'KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ' DEĞİLDİR"

        Genel seçimler için kullanılan 'Köprüden önce son çıkış' tanımlamasına katılmadığını belirten Güneş, "Siyaset sürekli bir şeydir ve köprüden önce son çıkış olmaz. Demokrasi var oldukça siyasi mücadele devam eder. CHP’nin yaşadığı en büyük badire bu değildir. CHP 1954’te mecliste 40’ı bulmayan milletvekili sayısına düşmüştür. 1999’da CHP baraja takıldı. Ama CHP hala mücadelesini devam ettiriyor. 1999’da birinci parti olan siyasi parti bugün Türk siyasetinde yok. Ama CHP var" diye konuştu.

        Güneş, CHP’nin devamını sağlayan en önemli unsurun 'kuruluş felsefesi' olduğunu ifade etti. CHP'nin kuruluş felsefesi itibariyle çağdaşlaşmanın temel mücadelecisi olduğunu söyleyen Güneş, "Biz 1970’li yıllarda kendimizi ciddi ölçüde yeniledik. CHP böylelikle yeni bir ivme kazandı. Şimdi de CHP’de yeni bir dönemi açmamız gerekiyor" dedi.

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        "PARTİDE KAFA KARIŞIKLIĞI VAR"

        Güneş, "CHP’nin geldiği nokta itibariyle yeniden sorumluluk almak gerektiğini düşündüm" sözlerini sarf ederken, partide seçimlerden sonra büyük bir kafa karışıklığı olduğunu gözlemlediğini belirtti.

        Partide birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu belirten Güneş, "Biz CHP’nin mevcut durumundan memnun değiliz. Aynı zamanda Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan da memnun değiliz. Bu ikisi bir bütün. Bu ikisini birlikte çözeceğiz" diye konuştu.

        "LİDER DEĞİŞİKLİĞİ İLE TÜM SORUN ÇÖZÜLMEZ"

        CHP'de devam eden 'liderlik' tartışmalarına da değinen Güneş, şunları söyledi:

        "CHP’nin bir lider değişikliği ile sorunlarının çözüleceğini düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsunuz. Çünkü ben İsmet İnönü’yü tanıdım. Çünkü biz İsmet Paşa’ya ailecek giderdik. Elini öperdim. Erdal İnönü ile çalışma şansı buldum. Murat Karayalçın’la çalıştım. Tüm liderler başarı elde etmeye çalıştılar ama sonuç ortada. Başarının yolu tek başına lider değildir. Bir siyasi partiyi başarıya götüren onun kendi içindeki örgüt yapısı, demokratik yapısı, enerjisi ve programıdır. Şimdi CHP’nin uzun soluklu bir yenilenme ve kendini reforme etme sürecine girmesi gerekmektedir. Bu çok önemlidir. Yeni bir CHP ama özüne dönmüş bir CHP’ye ihtiyaç var. Herkesi birleştiren, hiç kimseye karşı olmayan, Kılıçdaroğlu’nu cetvele koymayan, Kılıçdaroğlu’nu layık olduğu onursal konuma taşıyan, belediye başkanlarımızın başarıyla seçimden çıkmasına yardımcı olan bir yol gereklidir."

        Parti içi demokrasi konusunda eleştiri getiren Güneş, "Parti içi demokrasiyi sağlamamız gerekiyor. 7 dönem milletvekili olur mu? Elbette olur. Ama merkez yoklamasıyla 7 dönem milletvekili olunmaz. Merkez yoklaması ile en fazla bir defa milletvekili olunmalıdır. Ön seçim esastır. Parti içi demokrasiyi koyacağız. Partiyi yenileyeceğiz. Geçmişimizden asla mahcubiyet duymayacağız. Burası Atatürk’ün partisi. Geçmişimizde hiçbir karanlık nokta yok. CHP pırıl pırıl bir partidir. CHP’nin tarihinde hiçbir hata yoktur. Yanlış anlayan varsa o hatalıdır" ifadelerini kullandı.

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