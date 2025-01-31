Prof. Dr. İlhan Usmanbaş son yolculuğuna uğurlandı

Türk çağdaş müziğinin öncülerinden besteci Prof. Dr. İlhan Usmanbaş, hayatını kaybetti. 104 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Usmanbaş için önce AKM'de anma töreni düzenlendi.

"BU ANIYI HİÇ UNUTAMADIM"

Anma törenine katılan besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu, Prof. Dr. İlhan Usmanbaş ile 1983'te İstanbul Devlet Konservatuvarı'na giriş sınavında sanatçıyla tanıştığını belirterek; "1983 yılının kasım ayında okuldan çıktığımda, yanımda bir araç durdu ve arabada İlhan Usmanbaş vardı. Beni de aldılar arabaya. Köprüyü geçmeye çalışıyoruz. Bir an sessizlik oldu ve derken İlhan Hoca mırıldanmaya başladı. Cengiz Hoca da ona katıldı ve bu anıyı hiç unutamadım" dedi.

Hasan Uçarsu, Prof. Dr. İlhan Usmanbaş'ın doğrudan öğrencisi olmadığı halde onun bilgi ve birikiminden çokça istifade ettiğinin altını çizerek, "Onun son anına dek ondan bir şeyler öğrendik. Bizim hoca-öğrenci ilişkisi dışında çok daha farklı bir ilişkimiz oldu. Hocanın insani yanını tanıma fırsatı buldum. Arkadaşlarımızla evlerinde buluştuk, sofralarda oturduk" diye konuştu.

"SİMGELEŞMİŞ BİR SANATÇI"

Görsel sanatçı ve mimar Aykut Köksal, Prof. Dr. İlhan Usmanbaş'ın Türkiye'nin çağdaş müzik üretimini yeryüzü seviyesine çıkaran bir besteci olduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki sanat üretiminin 1950'lerden sonra yeni bir döneme geçtiğine dikkati çeken Aykut Köksal; "Pek çok disiplinde 1950'ler modernizmi ortaya çıkıyor. Bu kuşağın müzikteki temsilcilerinden biri de İlhan Usmanbaş'tı" değerlendirmesinde bulundu.

Müzik eleştirmeni ve yazar Evin İlyasoğlu da Prof. Dr. İlhan Usmanbaş ile çok fazla anısı olduğuna işaret ederek, "Onun, ülkemizde yeni müziğin sesi olarak simgeleşmiş bir sanatçı olduğunu anlatmaya çalışacağım. Belli aralıklar içinde belli bir disiplinle yapıtlarını üretmişti. Opera hariç her ortam için örnekler vermişti" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlhan Usmanbaş'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

PROF. DR. İLHAN USMANBAŞ HAKKINDA

Ödüllü besteleriyle uluslararası alanda tanınan Prof. Dr. Usmanbaş, 2011'e kadar öğretim üyesi olarak genç müzisyenler yetiştirmeye devam etti. Ankara ve İstanbul Devlet Konservatuvarlarında müdürlük yapan sanatçı, 'Müzikte Türler ve Biçimler' adlı eseri de Türkçeye kazandırdı.