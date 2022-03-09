Prof. Dr. Kıraklı: Yoğun bakımda yatan aşılı gebe yok 0:00 / 0:00

DHA

Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Prof. Dr. Cenk Kıraklı, pandeminin başından beri gebelerin aşılarla ilgili tüm dünyada bazı korkular yaşadığını söyledi.

Çok sayıda gebeye aşı uygulandığını hatırlatan Prof. Dr. Kıraklı, yapılan araştırmalarda, hem anne hem de bebeklerde aşıdan kaynaklanan ciddi yan etkiye rastlanılmadığının ortaya çıktığını kaydetti. Türkiye'deki yoğun bakımlarda çok merkezli çalışma da yürüttüklerini belirten Kıraklı, Türkiye genelinde şu an 3 bin civarı yoğun bakım hastasının verisine ulaştık. Bu 3 bin hasta içinde 43 gebe var. 4 de gebelik sonrası dönemde yatan hasta var. Ne yazık ki bu hastaların tamamı aşısız. Aşılı bir tane gebe yok. Bu kişilerin 9'u ne yazık ki vefat etmiş. Bebeklerini kaybedenler de var. Kendi kliniğimizde, yoğun bakımda izlediğimiz gebe hastalarımızın tamamı aşısızdı. Yani hiç aşılı hasta yatırmadık. Kimisi vefat etti kimisinin çocuklarını kaybettik. Dramatik durumlarla karşılaştık dedi.

"AŞILAR GÜVENİLİR GÖRÜNÜYOR"

En son Çin'de yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Prof. Dr. Kıraklı, 19 bin 108'i aşılı 40 bin 978 gebenin incelendiğini söyleyerek, Aşılar hastalığı ve hastaneye yatışı önemli oranda düşürmüş. Önemli bir yan etki gözlenmemiş. Lütfen dezenformasyon yayanlara inanmayınız diye konuştu.

Özellikle İngiltere, ABD ve farklı ülkelerden gelen çok fazla veri bulunduğunu kaydeden Kıraklı, Çinli bir araştırma grubu gebelerdeki aşılanma oranlarının tamamını toplayıp bir yayın paylaştı. Bu araştırma sonucunda gebelerde aşı nedeniyle herhangi bir yan etkinin olmadığı, bu aşıların oldukça güvenli olduğu açıklandı. Bu araştırmanın bir özelliği de gebe olmayan kişilerle gebelerin karşılaştırılmasıydı. Burada da görülen, aşılanmış gebelerde ne bebekle ilgili ne de anneyle ilgili ciddi bir yan etki yaşanmadı. Aşılar oldukça güvenilir görünüyor. 19-20 bin civarında gebenin sonucu bize bunu açıkça gösteriyor dedi.

Dünyadaki bütün kadın doğum jinekoloji dernekleri ile Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin de tüm gebelere, gebe kalmak isteyenlere ve gebelik sonrası dönem yaşayan kadınlara Covid-19'a karşı aşı önerdiğini belirten Prof. Dr. Kıraklı, hastalığın özellikle gebeler için büyük risk faktörü oluşturduğuna dikkat çekerek, Gebelik başlı başına bağışıklık düşüklüğü yarattığı için bu kişiler hastalığı çok daha ağır geçiriyor diye konuştu.

Covid-19'un yeni varyantın ardından daha hafif geçirildiğini ancak yine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kıraklı, Pandemide bir hafifleme olduğu görülüyor. Omicron varyantının daha hafif geçtiğini biz de fark ediyoruz ama özellikle risk grupları yani yaşlılar, gebelik düşünen ya da gebe olanlar için hala tehlike devam ediyor. Mutlaka aşılarını tamamlamaları gerekiyor dedi.