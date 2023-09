Colorado Boulder Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sismolog Roger Bilham, 3 yıl önce Elazığ´da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yaşanan enerji boşalması sayesinde 6 Şubat´taki Kahramanmaraş depremlerin büyüklüğüne olumlu yönde etki ettiğini söyledi. Elazığ depremi olmasaydı büyük bir felaketle karşı karşı kalınabileceğini belirten Bilham, "2020 depremi yaşanmasaydı ve bütün fay 2023 yılında kırılsaydı, depremin büyüklüğü 8.2 hatta 8.4´e ulaşabilirdi" dedi.

Fırat Üniversitesi´nde 'Depreme Dirençli Kentler Çalıştayı' düzenlendi. Türkiye'nin depremselliği ve depreme dirençli kentlerin inşası gibi konuların ele alındığı çalıştaya İstanbul Teknik Üniversitesi Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Colorado Boulder Üniversitesi öğretim görevlisi sismolog Roger Bilham, Vali Ömer Toraman, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

500 SENEDE BİRÇOK CİDDİ DEPREM ÜRETİYOR

Çalıştayda konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Anadolu´nun yılda 1 santimetre batıya kaydığını ve bunun sonucunda stres biriktiren fayların ciddi depremlere neden olduğunu belirterek, "Elazığ, deprem kültürü olan bir kent olmak zorunda. Çünkü Karlıova'dan Erzincan'a doğru bir Kuzey Anadolu Fayı (KAF) geçiyor. Bu fay dünyanın en tehlikeli fayıdır. Bir de Doğu Anadolu Fayı (DAF) var, Karlıova'dan Malatya ve Hatay'a doğru gidiyor. Daha yeni depremler oldu, on binlerce insanımız öldü. Ayrıca Malatya'nın batısı ve Pülümür'den Ovacık'a giden bir fay var. Fayların hepsi aktif. Deprem her gün olacak gibi zannetmeyin. Bingöl, Elazığ ve Malatya'yı vuran Doğu Anadolu Fay hattı, yaklaşık 500 senede birçok ciddi depremler üretiyor. Yani yılda 1 santimetre hareket ediyor ve kimse o santimetrelik kaymayı duyamaz. Anadolu, yılda 1 santimetre batıya, Akdeniz'e doğru gidiyor. Biz bunu duyamayız ama bunlar orada stres biriktiriyor. Demek ki bu çevrede yaklaşık 500 senede bir meydana gelen depremin birikmiş olan stresi belirli nedenlerle açığa çıkması sonucu olan şeyler. Dikkat edin, Elazığ her taraftan aktif faylarla çevrilmiş. Uzey Anadolu Fayı, yani Erzincan ile Karlıova arası 250 senede bir stres biriktiriyor. Özellikle belediye başkanına söylüyorum, Elazığ bir dilim üzerinde ve dilimin her tarafı faylarla çevrili. Her fay belirli bir zaman sonra Elazığ ve çevresi tamamen kırmızı çizdiğim faylarla çevrilidir. Bunlar deprem üretecek, üretirse Elazığ'ı değişik ölçekte muhakkak etkileyecektir" dedi.