Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkiye'nin kültürel miras zenginliklerine sinema ve dizi filmlerde yer verilmediğini belirterek, "Herhangi bir kültürel miras alanını filmine konu alan bir yapımcı, bu nitelikli ve kaliteli bir yapımsa teşvik edilmeli" dedi. Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi'nin (KİFAÇ) 2005'te imzalandığını ve UNESCO 33. Genel Konferansı'nda 27 Ekim'in Dünya Görsel İşitsel Miras Günü olarak kabul edildiğini anlatan Oğuz, görsel ve işitsel mirasların arşivlenip geleceğe aktarılmasının insanlığa ışık tutmak açısından önemine değindi.

"Türkiye bir kültür ve kültürel miras zengini. Ancak sinema, dizi film içeriklerimiz bütün bu miraslarımızı hikâyemizin bir parçası haline getirmiyor. Fonda bazen görebiliyoruz onları, bazen tesadüfen bazen, bilinçli oluyor ama bir hikâyenin kurgusunun bir parçası değiller. Örneğin bir ülkenin çok önem verdiği mirasının dramatizasyonunu, hikâye kurgusunu, başrol sanatçılarını o mekânlar içerisinde bulundurma gibi çok önemli ve stratejik davranışlarını yapmamız, teşvik etmemiz lazım. Dijital mirasla kültürel miras arasında böyle bir ilişki var."



Aynı zamanda Türkiye'nin 'Sema törenleri', 'Hıdırellez', 'Islık dili' gibi somut olmayan kültürel miraslarının da dijitalleştirilerek korunmasına ihtiyaç olduğunu bildiren Prof. Dr. Öcal Oğuz, "Görsel işitsel mirasla insanlığın koruyup gelecek kuşaklara aktarmak istediği kültürel miras arasında çok organik, bütünlüklü bir bağ var" dedi.

Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkiye'nin kültürel miraslarının korunması ve geleceğe aktarılmasında sinema ve dizilerden de yararlanılabileceğini kaydetti. "Fransa'nın Louvre'u, Eyfel'i, başka bir ülkenin başka bir kültürel değerini öne çıkarmasındaki ruh, hassasiyet, sanat, estetik, kültür, ifade çeşitliliği bizde ne yazık ki olamadı. Biz kendimizi çok fazla anlatamadık. Mesela tarihi, kültürel değeri çok yüksek olan İstanbul tarihi yarımadasının kaç hikâyesi var elimizde? Ayasofya'nın, Topkapı'nın, Sultanahmet'in kaç hikâyesi var ya da bu hikâyeler ne kadar dünya belleğine kazınıp da 'Ben orayı görmeliyim' dedirten nitelikli sanata dönüşüyor? Bu film, dizi film, müzikal, tiyatro, opera, roman veya başka bir sanat dalı da olabilir. Bu boyutuyla bir eksikliğimiz var."

"İkincisi de eğitim sistemimiz içerisinde kendi kültür değerlerimizi öne çıkaracak bir vizyon ve vitrin de oluşturamadık." değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Öcal Oğuz, özel günlerin toplumda kalıcılığını, sürekliliğini sağlayacak bir bilgi ve kültür aktarımının yapılmadığını anlattı."Romeo ve Juliet'in benzeri ve harika bir hikâyedir Kerem ile Aslı. Kerem ile Aslı'yı kaç defa görsel ve işitsel miras alanına soktuk, Romeo ve Juliet ne kadar girdi? Mesela kültürel miras alanında Robin Hood ne kadar Köroğlu ne kadar yer aldı? Noel Baba ne kadar dijital, görsel mirasın içerisinde, onun karşılığı olan Hızır Baba ne kadar var? Peri Bacaları ne kadar filmin, dramatik anlatımların konusu, parçası oldu? Burada yapılması gereken sinema, kültür endüstrisi sektörüne teşvik edici, özendirici, farkındalık yaratıcı roller üstlendirmemiz lazım. Mesela herhangi bir kültürel miras alanını filmine konu alan bir yapımcı, bu nitelikli ve kaliteli bir yapımsa teşvik edilmeli. Mali bir teşvik, logo desteği veya başka katkılar yapılabilir. Kültürün ve belleğin dijitalleştirilmesine katkı sağlayıcı teşvik ve destekler devlet eliyle ve çeşitli biçimlerde yapılmalı."

UNESCO listesinde yer alan alanlardan başlayarak kültürel farkındalığın yaratılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Öcal Oğuz, "Bu farkındalık insanlığın çeşitliliğine, kültürümüzün korunmasına hem de çeşitlilik ve koruma içerisinde kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine hizmet ediyor. Bunların dijitalleştirilmiş olması da kırılgan belleğin kalıcı bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor" diye konuştu.

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