Barış bildirisine imza attığı için 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı ve Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı son dersini vererek görevinden emekli oldu.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Aralık’ta yapılan duruşmada "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak"tan suçlu bulunan Prof. Dr. Fincancı, gelecek hafta istinaf mahkemesine itiraz edeceklerini ancak kabul görmemesi halinde hak mahrumiyeti de aldığı için emekli olamayacağını söylemişti.

Fincancı, “Yaş haddinden emekli olmama yedi yıl vardı. Düşüncem bu sürenin sonuna kadar öğrencilerimle birlikte olmaktı. Koşullar bunu zorladı ama ben dışarıda da öğrencilerimle, gençlerle birlikte olurum” dedi.

23 Ocak Çarşamba günü okulda bir veda töreni düzenlenirken, Prof. Dr. Fincancı, törenin ardından "İnsan hakları ve hekim sorumluluğu" başlıklı son dersini verdi.