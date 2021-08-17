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Gaziantep'te profesör evinde çürümüş halde bulundu

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde görevli Prof. Dr. Alisan Hasçelik, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Dairesinden yayılan kötü kokular üzerine fark edilen Prof. Hasçelik'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ailesi ortaya çıkmayınca komşularına teslim edildi

Profesör evinde çürümüş halde bulundu
Profesör evinde çürümüş halde bulundu
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İHA

Olay, Gaziahtep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 236 numaralı sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alisan Hasçelik'ten komşuları uzun süre haber alamadı. Dün akşam saatlerinde daireden yayılan kötü kokuyu fark eden komşuları, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ÇÜRÜMÜŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarken, içeri giren sağlık ekipleri ise öğretim görevlisi Alisan Hasçelik'in koltukta oturur vaziyette hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz profesörün 3-4 gün önce öldüğü ve cansız bedeninin büyük oranda çürüdüğü belirlendi. Cansız beden olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KOMŞULARINA TESLİM EDİLDİ

Aynı zamanda kanser hastası olduğu da öğrenilen öğretim görevlisinin cenazesi, ailesi ortaya çıkmadığı için otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere komşularına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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