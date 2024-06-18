Profesyonel şeflerin elinden çıkmış gibi: Evde kolayca yapabileceğiniz red velvet cake (kadife tatlısı) tarifi!
Tatlı dünyasındaki klasik tariflerden sıkıldıysanız ve farklı bir lezzet arayışındaysanız, red velvet cake (kadife tatlısı) tam size göre olabilir. Bu kek, göz alıcı kırmızı rengi ve kadifemsi dokusuyla sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda misafirler için de iyi bir alternatif olabiliyor. Peki, nasıl hazırlanıyor? İşte, red velvet cake (kadife tatlısı) tarifi!
Mutfakta biraz zaman ayırarak profesyonel şeflerin elinden çıkmış gibi görünen ve tadı damaklarda iz bırakacak bir red velvet cake (kadife tatlısı) hazırlamaya ne dersiniz? Evde kolayca yapabileceğiniz bu özel kek tarifiyle, misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. Sizin için rengini nasıl daha kırmızı yapabileceğinizden pürüzsüz kremasına kadar tüm püf noktalarını derledik. İşte, adım adım yapılışı...
KADİFE (RED VELVET CAKE) TATLISI
MALZEMELER (12 KİŞİLİK)
3 su bardağı un
1 çay kaşığı karbonat
2 yemek kaşığı kakao tozu
Yarım çay kaşığı tuz
8 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş )
2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
4 adet yumurta
1 paket şekerli vanilin
1 çay kaşığı sirke
1 veya 2 çay kaşığı sıvı veya jel kırmızı gıda boyası (doğal renklendirmek isterseniz pancar da kullanabilirsiniz)
1 su bardağı süt (oda sıcaklığında)
KREMASI İÇİN:
450 gram labne
12 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı (oda sıcaklığında yumuşatılmış)
5 su bardağı pudra şekeri (çok tatlı olacağınızı düşünüyorsanız azaltabilirsiniz)
1 paket şekerli vanilin
Bir tutam tuz
YAPILIŞI:
Fırınınızı 180 dereceye önceden ayarlayın. Bu sırada 23 santimlik iki tane kek kalıbını yağlayın veya yağlı kağıt serin. Daha sonra oda sıcaklığınızda beklettiğiniz tereyağıyla şekeri bir kapta mikserle çırpın.
Bu aşamada üzerine sıvı yağı yumurta sarılarını ve sirkeyi ekleyip 2 dakika daha yüksek devirde çırpmaya devam edin. (Daha sonra kullanmak için yumurta aklarınızı bir kaba aktarın.)
Yumurta sarınız kıvam alınca mikserinizi düşük hıza aldıktan sonra unu, karbonatı, şekerli vanilini ve kakaonuzu da kaba ekleyerek yavaşça kademeli olarak çırpmaya devam edin.
Sütü de bu katı malzemelerin yanı sıra harcınıza yedirip karıştırın. Bu aşamada gıda boyanızı ekleyebilirsiniz ancak gıda boyası kullanmak istemiyorsanız doğal renk verebilirsiniz.
Eğer doğal kullanmak istiyorsanız kırmızı pancarı haşlayıp suyunu ekleyebilirsiniz ancak kek kıvamını sulandırabileceğinden dikkat etmelisiniz.
Bu yüzden süt yerine sadece bu suyu eklemelisiniz ve yeterince renk verememe ihtimaline karşı pancar kullanacaksanız kakaoyu çıkartabilirsiniz.
Bu aşamada daha sonra kullanmak için kaba almış olduğunuz 4 yumurta akını, kabarık tepeler oluşana kadar yaklaşık 3 dakika kadar yüksek hızda kuvvetlice çırpın. Sonra yavaşça kırmızı kek hamurunuza yedirin.
Hamuru kek kalıpları arasında paylaştırın. 30-32 dakika veya hafifçe dokunulduğunda keklerin üst kısımları geriye doğru fırlayana ve ortasına batırılan kürdan temiz çıkana kadar pişirin.
Büyük bir kapta labne ve tereyağını orta-yüksek hızda pürüzsüz hale gelinceye kadar yaklaşık 2 dakika kadar çırpın.
Pudra şekerini, şekerli vanilini ve bir tutam tuzu ekleyin. Düşük hızda 30 saniye çırpın, ardından yüksek hıza yükseltin ve tamamen birleşip kremsi bir kıvam alana kadar 3 dakika çırpın.
Büyük bir tırtıklı bıçak kullanarak, düz bir yüzey oluşturmak için keklerin üst kısımlarından ince bir tabaka kesin. Kestiğiniz keki üzerine ufalamak için kenara alın.
Kek standınıza veya servis tabağınıza kekin 1 katını yerleştirin. Üst kısmını eşit şekilde krema ile kaplayın. İkinci katı da üzerine koyduktan sonra kalan kremayı üst ve yanların her yerine sürün.
Dilimlemeden önce pastayı en az 30-60 dakika buzdolabında saklayın. Bu, pastanın kesilirken şeklini korumasına yardımcı olur.
Kekinizi süslemek isterseniz üzerine çilek veya herhangi bir kırmızı meyveyi ekleyebilirsiniz. Süslediğiniz kekinizi dolaptan çıkarttıktan hemen sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: Sally's Baking Recipes