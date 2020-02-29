Projelerini anlattılar

Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan öğretmenler iki proje geliştirdi.

Birincisi; 'İyilik Yap İyilik Bul'...

İkincisi; 'Değerler Eğitimi Anadolu'...

Hamza Evmez ile Yasemin Dağlı koordinatörlüğünde yürütülen projeler için bir grup öğretmen İzmir'de buluşarak görüş alış verişinde bulundu.

Önce Konak Öğretmen Evi'nde bir araya gelen öğretmenler, gelecek nesillerin karşılık beklemeden iyilik yapmayı içselleştirebilmeleri, Anadolu'nun kültür - sanat, sevgi, yardımseverlik ve diğer tüm değerlerinin yaşatılması, geleceğe taşınması için neler yapılması gerektiği konusundaki yol haritası üzerinde çalıştı.

Aralarında her iki projede de görev yapan Kadıköy Koşuyolu Cenap Şahabettin ilkokulu 3-A sınıfı öğretmeni ÖzcanAkbulut'un da yer aldığı öğretmenler, toplantı sonrasında İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ederek 'İyilik Yap İyilik Bul' ve 'Değerler Eğitimi Anadolu' adlı projeleri hakkında bilgi verdi. Ayyıldız, "İyilik ruhu güzelleştirir, iyilik karşılıksız yapılmalıdır, iyi insan olmalıyız' diyerek projelerinden dolayı öğretmenleri kutladı.

Öğretmenler projelerini anlatmak için daha sonra İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'yu ziyaret etti. İnsanı insan yapan değerlere verdikleri önemden dolayı öğretmenleri kutlayan Mutlu, esnaf teşkilatlarının da Ahilik ilkeleri çerçevesinde aynı değerleri içinde yaşattığına dikkat çekti.

Programın ikinci gününde İzmir Karşıyaka Sezai Gönül Akdağ Anaokulu'nda okul müdürü Aybike Bağcıoğlu'nun ev sahipliğinde istişare toplantısı yapıldı. Öğretmenler, bizi biz yapan değerlerimizi yüceltmek ve yaşatabilmek amacıyla özverili çalışmalarının sene sonuna kadar devam edeceğini belirtirken ÖzcanAkbulut, İzmir buluşmasının her iki projenin devamı ve yayınlaştırılması açısından çok yararlı olduğunu belirtti.