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Haberler Sağlık Propolis Nasıl ve Neyle Tüketilir? Propolis Günde Kaç Damla İçilir?
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Propolis nasıl ve neyle tüketilir? Propolis günde kaç damla içilir?

Propolis Yunanca kökenli iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan sözcüktür. Propolis kelimesinde geçen pro savunmak anlamına gelir ve propolisin ne işe yaradığı da tam olarak bu konuyla ilgilidir. Propolis arıların bal yaptıkları kovanı korumak için oluşturdukları bir maddedir. Propolisin üretilme nedeni sadece koruma değil ayrıca kovanın inşasıyla da ilgilidir. Kovanların dış etkenler nedeniyle bakteri ve çeşitli enfeksiyonları kapabilme riski vardır.

Propolis Nasıl ve Neyle Tüketilir? Propolis Günde Kaç Damla İçilir?
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Bu durumu önlemek için arılar genellikle kahvrengi olan bu maddeyi üretirler. Kovanın giriş kısmında da bulunan propolis arıların kovana girerken temizlenmesini sağlar. Propolis sayesinde arıların kovana bakteri taşıması önlendiği gibi ayrıca böcek gibi zararlı canlıların da kovana girmesi önlenir. Propolisin rengi her zaman kahvrengi olmayarak değişiklik gösterebilir. Yeşil, sarı ya da kırmızı renkte de görebileceğiniz propolisler reçinelerin özlerinin farklı olması nedeniyle değişik renklerde oluşabilir. Propolislerin çeşitleri olsa da genel anlamda içerikleri reçine, polen, mum, aromatik bazı yağlar gibi maddelerden oluşur. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre kovanı koruma altına alan propolis insan sağlığını da korumaya yarıyor. Bu nedenle insanların tüketmeye başladığı propolisle ilgili propolis nasıl tüketilir gibi bazı sorular merak ediliyor. Propolis günde ne kadar tüketilmeli, propolis aç mı içilir tok mu gibi konulara geçmeden önce propolisin faydalarını sıralayalım;

- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve grip tedavisine yardımcı olur

- Kanser ve lösemi tedavisine katkı sağlar

- Kemoterapinin olası yan etkilerini hafifletebilir

- Uçuk, yara ve yanığa iyi gelir

- Ağız sağlığı için yararlıdır

Propolis Nasıl Tüketilir?

Pek çok faydası olan propolis nasıl tüketilir diyenler için şurup, toz, damla ve ham hali gibi çeşitlerinin olduğunu söyleyelim. Bunlardan en çok merak edileni ise ham propolisin kullanım şeklidir. Çünkü ham propolisin kullanılmadan önce çözülmesi gerekmektedir. Peki ham propolis nasıl çözülür? Ham propolis maddenin kovandan ilk çıktığı halidir. İçinde bal mumu olduğu için sindirilmesi zordur. Bu nedenle ham propolis su ile çözülmelidir. Amaç propolis ile balmumunu ayrıştırarak sindirimi kolau hale getirmektir. Yani ham propolis nasıl çözülür sorusunun cevabı suya damlatarak olacaktır. Ham propolis su, süt ve meyve suyu gibi içeceklerde çözülerek de kullanılanilir. Bu nedenle propolis şurup ya da damla halinde tüketilmeye çok uygundur. Damla şeklinde tüketilen propolisle ilgili dikkat edilmesi gereken propolis günde kaç damla içilir konusudur. Propolis damlasının günlük kullanımı çocuklar ve yetişkinlerde farklılık gösterir. Uzmanlara göre propolis damla kullanımı günde çocuklarda 10, yetişkinlerde ise 20 damlayı aşmamalıdır. Bir diğer seçenek olan toz propolis nasıl kullanılır? Toz propolis bazı yiyeceklere katılarak tüketilebilir. Yoğurt ve süte eklenerek tüketebileceğiniz toz propolisin bal içine katılarak tüketilmesi ise önerilmektedir.

Propolis Günde Ne Kadar Tüketilmeli? Propolis Aç mı İçilir Tok mu?

Propolis günde ne kadar tüketilmeli sorusunun damla halinin günlük kullanım tavsiyesinden bahsetmiştik. Ancak toz ya da şurup halindeki propolis kullanımları da aşırıya kaçmadan yapılmalıdır. Her ne kadar faydalı bir ek gıda olsa da propolisin fazla kullanımı yan etkilere yol açabilmektedir. O nedenle propolisi tüketirken dikkatli kullanmak gerekmektedir. Arıların ürettiği bu doğal maddenin şifalarından yararlanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu propolisin tüketilme zamanıdır. Propolis aç mı içilir tok mu diye merak edenler için aç ya da tok kullanılmasında sakınca görülmektedir. Ancak buna rağmen propolis çocuklar tarafından kullanacaksa bir uzmana danışmakta fayda vardır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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