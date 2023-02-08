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Milletvekili olmak isteyenler milletvekili nasıl olunur ve milletvekili olma şartları gibi konuları merak etmektedirler. Milletvekili olma şartları zaman içinde değişiklik gösterdiği için güncel bilgileri takip etmek gerekmektedir. Milletvekili olma gereklilikleriyle ilgili merak edilen sorulardan önce milletvekili görevlerini inceleyelim;

- Milletvekilleri kanun koyabilir, kanun kaldırabilir ve kanun değiştirebilir

- Bakanlar Kurulu'nu ve Bakanları denetlemesini gerçekleştirir

- Kanun hükmünde kararname çıkarabilir

- Bütçe tasarılarını görüşür ve kabul eder

- Gerektiğinde savaş ilanının çıkmasına ve para basılmasına karar verir.

- Hem genel hem de özel af ilanını çıkartmak

- Milletler arası anlaşmaların onaylanıp onaylanamayacağının uygunluğuna karar vermek

Görevlerini bu şekilde sıralayabileceğimiz milletvekillerinin sahip olduğu ayrıcalıklardan en önemlileri ise ikiye ayrılmaktadır. Milletvekili ayrıcalıklarından ilki yasama dokunulmazlığı ikincisi ise yasama sorumsuzluğudur.

Milletvekili Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir?

Milletvekili olmak için milletvekili seçilme yeterliliği şartlarını taşıyor olmanız gerekmektedir. Milletvekili seçilme yeterliliğiyle ilgili en çok merak edilen, seçilmek için yeterlilik yaşının kaç olduğudur. Milletvekili olmak için kaç yaşında olmak gerekir dediğimizde bu yaş sınırının önceden 30 olduğunu söyleyelim. Ancak yapılan yeniliklerle yaş sınırı 2006'da 25' e, 2017'de de 18'e düşürüldü. Yani milletvekili olmak için kaç yaşında olmak gerekir sorusunun cevabı 18'dir. Milletvekili olma şartları sadece yaş konusuyla ilgili değildir. Milletvekili seçilme yeterliliğiyle ilgili diğer belirlenen diğer şartlarsa şu şekilde;

- 18 yaşını doldurmuş olmak

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Kısıtlı olmamak, hür olmak

- Herhangi bir kamu görevinde yasaklı pozisyonda olmamak

- 1 seneden daha uzun bir zaman hapis cezası almamış olmak

- Taksirli suçların hiçbirinden kesinlikle hapis cezası almamış olmak

- Yüz kızartıcı suçlardan herhangi birini işlememiş olmak. Devlet sırlarını açığa çıkarmak, kaçakçılık vb. gibi suçlar yüz kızartıcı suçlara örnek gösterilebilir.

- İdeolojik gösterilere katılmamış olmak

- Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması

- Eğitim konusunda en az ilkokul diplomasına sahip olması

Milletvekili seçilme yeterliliği konusunda gerekli şartlara sahip kişiler milletvekili olmak için nasıl bir yol izlemelidirler? Milletvekili nasıl olunur diye merak edenler için söylemeliyiz ki iki seçenek bulunmaktadır. Bu kişiler bağımsız aday olabileceği gibi siyasi partiden de katılım sağlayabilir. Eğer siyasi partiden seçimlere katılmak istiyorsanız her partinin farklı ücret belirlediğini söyleyelim. Ancak kadın adaylar ücret ödemeden de seçime katılabilmektedirler. Siyasi parti kapsamında milletvekili olmak isteyenler ön başvurularını yaparlar ve başvuru, partinin lideri tarafından değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen milletvekilleri mazbatalarını alarak görevlerine başlayabilirler. Bağımsız aday olmak isteyenler içinse durum daha farklıdır. Milletvekili seçilmek için bağımsız adayların İl Seçim Kurulu'na başvuru yapmaları gerekmektedir.

Milletvekili olabilmek için merak edilen bir konu daha vardır. Bu konu memurlar milletvekili adayı olabilir mi sorusunun ta kendisidir. Memurlar milletvekili olabilir mi dediğimizde bazı görevlerde olan memurların milletvekili adaylığına başvurmadan istifa etmesi gerekmektedir. Miletvekili olmak için kimler istifa etmeli?

- Hakim ve savcılar

- Yüksek Öğretim Kurumları'na bağlı kurul üyeleri ve öğretim elemanları

- Silahlı Kuvvet çalışanları

- Yüksek Yargı Organlarına mensup kişiler milletvekili adayı olabilmek için görevlerinden istifa etmek zorundalardır.