Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Milletvekili Olma Şartları Nelerdir? Milletvekili Olmak İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir?
ABONE OL

Milletvekili olma şartları nelerdir? Milletvekili olmak için kaç yaşında olmak gerekir?

Milletvekili, oy verenleri yani halkı parlamentoda temsil eden ve bu göreve seçimle gelen siyasi kişiliktir. Demokratik ülkelerde olması gereken milletvili görevine sahip olanların bir takım ayrıcalıkları da bulunmaktadır.

Milletvekili Olma Şartları Nelerdir? Milletvekili Olmak İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir?
HABERTURK.COM

Milletvekili olmak isteyenler milletvekili nasıl olunur ve milletvekili olma şartları gibi konuları merak etmektedirler. Milletvekili olma şartları zaman içinde değişiklik gösterdiği için güncel bilgileri takip etmek gerekmektedir. Milletvekili olma gereklilikleriyle ilgili merak edilen sorulardan önce milletvekili görevlerini inceleyelim;

- Milletvekilleri kanun koyabilir, kanun kaldırabilir ve kanun değiştirebilir

- Bakanlar Kurulu'nu ve Bakanları denetlemesini gerçekleştirir

- Kanun hükmünde kararname çıkarabilir

- Bütçe tasarılarını görüşür ve kabul eder

- Gerektiğinde savaş ilanının çıkmasına ve para basılmasına karar verir.

- Hem genel hem de özel af ilanını çıkartmak

- Milletler arası anlaşmaların onaylanıp onaylanamayacağının uygunluğuna karar vermek

Görevlerini bu şekilde sıralayabileceğimiz milletvekillerinin sahip olduğu ayrıcalıklardan en önemlileri ise ikiye ayrılmaktadır. Milletvekili ayrıcalıklarından ilki yasama dokunulmazlığı ikincisi ise yasama sorumsuzluğudur.

Milletvekili Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir?

Milletvekili olmak için milletvekili seçilme yeterliliği şartlarını taşıyor olmanız gerekmektedir. Milletvekili seçilme yeterliliğiyle ilgili en çok merak edilen, seçilmek için yeterlilik yaşının kaç olduğudur. Milletvekili olmak için kaç yaşında olmak gerekir dediğimizde bu yaş sınırının önceden 30 olduğunu söyleyelim. Ancak yapılan yeniliklerle yaş sınırı 2006'da 25' e, 2017'de de 18'e düşürüldü. Yani milletvekili olmak için kaç yaşında olmak gerekir sorusunun cevabı 18'dir. Milletvekili olma şartları sadece yaş konusuyla ilgili değildir. Milletvekili seçilme yeterliliğiyle ilgili diğer belirlenen diğer şartlarsa şu şekilde;

- 18 yaşını doldurmuş olmak

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Kısıtlı olmamak, hür olmak

- Herhangi bir kamu görevinde yasaklı pozisyonda olmamak

- 1 seneden daha uzun bir zaman hapis cezası almamış olmak

- Taksirli suçların hiçbirinden kesinlikle hapis cezası almamış olmak

- Yüz kızartıcı suçlardan herhangi birini işlememiş olmak. Devlet sırlarını açığa çıkarmak, kaçakçılık vb. gibi suçlar yüz kızartıcı suçlara örnek gösterilebilir.

- İdeolojik gösterilere katılmamış olmak

- Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması

- Eğitim konusunda en az ilkokul diplomasına sahip olması

Milletvekili seçilme yeterliliği konusunda gerekli şartlara sahip kişiler milletvekili olmak için nasıl bir yol izlemelidirler? Milletvekili nasıl olunur diye merak edenler için söylemeliyiz ki iki seçenek bulunmaktadır. Bu kişiler bağımsız aday olabileceği gibi siyasi partiden de katılım sağlayabilir. Eğer siyasi partiden seçimlere katılmak istiyorsanız her partinin farklı ücret belirlediğini söyleyelim. Ancak kadın adaylar ücret ödemeden de seçime katılabilmektedirler. Siyasi parti kapsamında milletvekili olmak isteyenler ön başvurularını yaparlar ve başvuru, partinin lideri tarafından değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen milletvekilleri mazbatalarını alarak görevlerine başlayabilirler. Bağımsız aday olmak isteyenler içinse durum daha farklıdır. Milletvekili seçilmek için bağımsız adayların İl Seçim Kurulu'na başvuru yapmaları gerekmektedir.

Milletvekili olabilmek için merak edilen bir konu daha vardır. Bu konu memurlar milletvekili adayı olabilir mi sorusunun ta kendisidir. Memurlar milletvekili olabilir mi dediğimizde bazı görevlerde olan memurların milletvekili adaylığına başvurmadan istifa etmesi gerekmektedir. Miletvekili olmak için kimler istifa etmeli?

- Hakim ve savcılar

- Yüksek Öğretim Kurumları'na bağlı kurul üyeleri ve öğretim elemanları

- Silahlı Kuvvet çalışanları

- Yüksek Yargı Organlarına mensup kişiler milletvekili adayı olabilmek için görevlerinden istifa etmek zorundalardır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Van'daki oteller, depremzedelere açıldı
GÜNDEM Van'daki oteller, depremzedelere açıldı
AFAD, depremzedeler için oluşturulan tahliye noktalarını paylaştı
GÜNDEM AFAD tahliye noktalarını paylaştı
TikTok kapandı mı? TikTok neden açılmıyor ve neden girilemiyor? TikTok kapatılma sebebi...
GÜNDEM TikTok neden açılmıyor ve neden girilemiyor?
"Deprem olsun" diye dua eden 2 kadına gözaltı
GÜNDEM "Deprem olsun" diye dua eden 2 kadına gözaltı
Borsa kapandı mı, kaç gün kapalı kalacak, ne zaman açılacak? Borsa İstanbul'da son durum!
GÜNDEM Borsa İstanbul'da son durum!
Gaziantep'ten 312 kişilik ilk depremzede kafilesi Antalya'ya geldi
GÜNDEM Gaziantep'ten ilk depremzede kafilesi Antalya'ya ...
Yaşlı kadın yangında alevlerden kurtulamadı
GÜNDEM Yaşlı kadın yangında alevlerden kurtulamadı
Yeşil Pasaport Alma Şartları Nelerdir? Yeşil Pasaport Nedir, Kimlere Verilir? htka
GÜNDEM Yeşil Pasaport alma şartları nelerdir?
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu
GÜNDEM Bakan Ersoy, Malatya'da incelemeler yaptı
DEPREM FAY RİSKİ HARİTASI | Türkiye'deki fay hatları nereden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı nerede ve hangi bölgelerden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı
GÜNDEM Deprem risk haritası: İşte en riskli bölgeler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.