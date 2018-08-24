Propolisin de sağlık açısından birçok yarar sağladığı bulunmuştur. Araştırmacılar propoliste 300'den fazla bileşik tespit ettiler. Bu bileşiklerin çoğunluğu polifenol formlarıdır. Polifenoller vücutta hastalık ve hasarla mücadele eden antioksidanlardır. Özellikle, propolis flavonoidler adı verilen polifenolleri içerir.



Flavonoidler bitkilerde bir koruma şekli olarak üretilir. Antioksidan özelliklere sahip oldukları düşünülen yiyeceklerde yaygın olarak bulunurlar. Bunlar:



- Meyve

- Yeşil çay

- Sebzeler

- Kırmızı şaraptır.



Propolis'in antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antiinflamatuvar özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Ayrıca birçok araştırmacı, prpolisin çeşitli terapötik kullanımlar için rolünü araştırmaktadır.

PROPOLİS NEDİR?

Antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olan Propolis, arı kovanındaki küçük çatlakları ve boşlukları kapatmak için kullanılan yapışkan, yeşilimsi kahverengi bir üründür.

PROPOLİSİN FAYDALARI NELERDİR? PROPOLİS NASIL KULLANILIR?

Antik kültürlerde, propolis (veya arı reçinesi) genellikle apse ve küçük yaralar için kullanılmıştır. Arılar, kovanlardaki boşlukları kapatmak için, tehlikeli mikropları ve mantarları dışarıda tutmak için propolisi ihtiyati tedbir olarak kullanırlar. Son bulgular, birçok zararlı patojene karşı güçlü etkisini doğrulamıştır ve muazzam iyileşme faydaları sağlamıştır. İşte propolisin araştırılmış kullanımlarından ve sağlık yararlarından bazıları.

Enfeksiyona karşı etkili

Araştırmacılar propolisi çeşitli tehlikeli mikroplara karşı test ettiler ve sonuçlar propolisin agresif bakterilere karşı güçlü olduğunu gösterdi. Propolisin gücü coğrafyaya göre değişse de, koruyucu faydaları sürekli olarak mevcuttur. Bunun nedeninin propolisin geniş bir flavonoid spektrumu ihtiva etmesi olabileceği düşünülmektedir.

Doğal antibiyotik

Antibiyotik direnci, genellikle antibiyotik ilacının aşırı kullanımı nedeniyle, tıbbın büyüyen bir problemidir. Antibiyotik alan kişilere genellikle bağırsaklarda iyi bakterilerin korunmasına yardımcı olmak için probiyotik almaları tavsiye edilir. Araştırmacılar propolisin güçlü antibiyotik özellikleri sunduğunu belirlediler. Propolisin izole asitlerinin staph dahil olmak üzere birçok bakteriye karşı etkili bir ajan olduğunu göstermiştir.

Küçük yanıklar

Bir çalışmada, Brezilya propolisi yanıklara yardımcı olmak için kullanılan yaygın bir yanık kremine karşı test edildi. Sonucunda propolisin aynı derecede etkili ve konvansiyonel ilaçlardan daha küçük yanıklar için daha da yatıştırıcı olduğu görüldü.

Kulak enfeksiyonları

Orta kulak enfeksiyonları her yıl milyonlarca çocuğu ve hatta yetişkinleri etkilemektedir. Bazen geçici işitme kaybına bile yol açabilmekte. Propoliste bulunan bir bileşik olan kafeik asit fenetil ester, iç kulak iltihabını hafifletmede etkinlik göstermiştir.

Bağışıklık sistemini destekler

Maya aşırı büyümesi ile karakterize bir mantar olan Candida albicans, genellikle genital ve oral bölgeleri etkiler. Araştırmacılar uygun ve etkili bir çözüm bulma arayışında sürekli olarak propolisi analiz etti. Sonuçlar propolisin Candidanın büyümesini engelleyebileceğini ve Candida yayılımına karşı sağlıklı bir bağışıklık tepkisi yaratma potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir.

Tırnak Enfeksiyonları

Propolisin tırnak mantar enfeksiyonlarına karşı kullanımını inceleyen laboratuvar testleri, propolisin popüler olarak reçete edilen bir ilaca kıyasla daha fazla koruma sağladığı sonucuna varmıştır.

Vajinal uçuk

Bazı testlerde, propolisin vajinal uçuklara karşı bazı farmasötik uygulamalardan daha etkili olduğu bulunmuştur. Testler ayrıca propolisin gelişmiş bir uçuk enfeksiyonu olasılığını önemli ölçüde azaltabileceğini ileri sürmektedir. Ayrıca, yukarıdaki örnekte de anlatıldığı gibi, propolis genital Candida enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayabilir.

Kan şekeri

Diyabet, milyonlarca yetişkin ve çocuğu etkileyen bir hastalıktır. Çalışmalar, propolisin kan şekerini arttıran enzimleri inhibe edebileceğini göstermiştir. Propolisteki antioksidan bileşiklerin kan şekerini stabilize edici faydalarından sorumlu olduğuna inanılmaktadır.

Kanserojen savaşçısı

Yine yapılan araştırmalara göre, propoliste bulunan CAPE bileşiklerinin, servikal ve prostat kanserinde hücre büyümesini engellediği, kırmızı Brezilya ve kahverengi Küba gibi propolis türlerinin de kanser hücresinin büyümesine katkıda bulunan bileşiklerle savaştığı kanıtlanmıştır.

Propolisi kullanma

Propolis genellikle kapsül veya tentür şeklinde satılır. Birçok kişi propolisi sağlığa yönelik tamamlayıcı bir yaklaşım olarak güvenle kullanabilse de, bazıları alerjik reaksiyonlar yaşayabilir. Özellikle alerjiniz varsa, takviye olarak kullanmadan önce doktor kontrolünde az miktarda test etmek her zaman en iyisidir.

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