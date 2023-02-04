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PSG'den Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklif!

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin yükselen değeri Arda Güler, Messi'li, Neymar'li, Mbappe'li PSG'nin transfer radarına girdi. Fransız basını, PSG'nin 17 yaşındaki yıldız için teklif yaptığını duyururken, sarı-lacivertliler ise teklife flaş bir yanıt verdi.

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  • PSG'den Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklif!

    Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, süre aldığı maçlarda ortaya koyduğu futbolla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 
  • PSG'den Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklif!

    Son olarak Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG), Arda Güler'i takibe alırken, sarı-lacivertlilere resmi teklifte bulunulduğu ortaya çıktı. 
  • PSG'den Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklif!

    Fransız Foot Mercato'da yer alan habere göre; PSG Sportif Sirektörü Luis Campos transfer için Arda Güler'in ailesiyle görüştü. 
  • PSG'den Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklif!

    PSG daha sonra Fenerbahçe'ye teklifte bulunurken, sarı-lacivertlilerin bu teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi. 
  • PSG'den Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklif!

    Fenerbahçe yönetiminin 17 yaşındaki milli futbolcuyu birkaç sezon daha takımda tutmak istediği ifade edildi. 
  • PSG'den Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklif!

    Bu nedenle PSG'nin, Arda Güler transferinde şimdilik masadan kalktığı kaydedildi. 
  • PSG'den Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklif!

    Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta süre alan Arda Güler, 3 gol atıp, 2 de asist yaptı. 
  • PSG'den Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklif!

    Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Arda'nın Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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