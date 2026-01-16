PSG-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Ligue 1'in 18. haftası dev bir maça sahne oluyor. Paris Saint-Germain, sahasında Lille'i konuk ediyor. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, "PSG-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. PSG, saha avantajını kullanıp zirve takibini sürdürmek istiyor. Lille ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar alıp zirve yarışından kopmak istemiyor. Milli kaleci Berke Özer son dönemde gösterdiği performans ve kurtardığı penaltılarla taraftarların beğenisini topladı. İşte PSG-Lille maçı saati ve yayıncı kuruluşu...
PSG-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG-Lille maçı, 16 Ocak Cuma günü saat 23.00'te oynanacak.
PSG-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.