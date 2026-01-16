PSG-Lille maçı için nefesler tutuldu. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek maçta iki takımın da puan kaybına tahümülü yok. Bu sezonun flaş takımlarından Lens'in arkasında 39 puanla ikinci sırada yer alan PSG, 32 puan ile 4. sırada yer alan Lille'i konuk edecek. Peki, "PSG-Lille maçı ne zaman, saat kaçta? PSG-Lille maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...