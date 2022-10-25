UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında bu akşam (25 Ekim) PSG ile Maccabi Haifa karşı karşıya gelecek. Mücadelenin muhtemel 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, PSG Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak sorularının cevapları ve maçın ayrıntıları...