PSG'nin genç oyuncusu Desire Doue, 2025 Golden Boy ödülünü kazandı
Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen Golden Boy ödülünü, PSG'den Desire Doue kazandı.
Giriş: 04.11.2025 - 18:13 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:13
Paris Saint-Germain’in 20 yaşındaki yeteneği Desire Doue, Avrupa futbolunun en prestijli genç oyuncusu ödülü olan Golden Boy'a layık görüldü.
Desire Doue, PSG formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşarken, 69 kez terlettiği formayla 19 gol, 19 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ