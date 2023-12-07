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        Haberler Spor Futbol Fransa PSG'nin yüzde 12,5luk hissesi 4,25 milyar avroya satıldı - Futbol Haberleri

        PSG'nin yüzde 12,5luk hissesi 4,25 milyar avroya satıldı

        Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in (PSG) yüzde 12,5'luk hissesi, 4,25 milyar avro karşılığında ABD'li Arctos Partners şirketine satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 19:34 Güncelleme: 07.12.2023 - 19:34
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        Hisselerinin yüzde 12,5'u satıldı!
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        Kulüpten yapılan açıklamada, Arctos Partners'ın PSG'nin küresel büyümesini hızlandıracağı belirtilerek, "Yeni pazarlara doğru genişlemeyi sürdürmek, farklı coğrafyalardan taraftarlarla etkileşime geçmek ve dünya çapında spor yatırımı fırsatlarını keşfetmek için Arctos Partners ile iş birliği yapıyoruz." denildi.

        PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise hisse satışının kulüp için önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Bu anlaşma kulübümüzün devam eden başarısına ve büyümesine büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Spor sektöründe MLS ve NBA dahil 20'den fazla organizasyona yatırım yapan Arctos Partners, kasım ayında da Formula 1 takımı Aston Martin'in azınlık hisselerini satın almıştı.

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