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PSG ve beIN Media'nın sahibi Nasser Al-Khelaifi'ye Fransa'da soruşturma

HABERTURK.COM / Reuters

Paris Saint Germainin Katarlı sahibi Nasser Al-Khelaifi hakkında Fransa'da soruşturma başlatıldı. Katar'da sandalyesiz bakan olarak da görev yapan 45 yaşındaki iş insanı, ülkesinin 2017 ve 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'na adaylığı içni 3.5 milyar dolarlık rüşvet vermekle suçlanıyor. Khelaifi avukatları aracılığıyla iddiaları reddediyor. Khelaifi'nin sahibi olduğu ve Digiturk'ün de bünyesinde bulunduğu uluslararası beIN Media Group hakkında da 2026 ve 2030 Dünya Kupası yayın haklarını haksız avantajla aldığı gerekçesiyle İsviçre'de de ayrı bir soruşturma yürütülüyor

Nasser al-Khelaifi

Fransa'nın ünlü kulübü Paris Saint Germain'in Katarlı Başkanı Nasser al-Khelaifi hakkında 2017 ve 2019 atletizm dünya şampiyonalarına Katar'ın ev sahipliği yapması için rüşvet verdiği gerekçesiyle Fransa'da resmen soruşturma açıldı.

Reuters'ın iki kaynağa dayandırdığı habere göre Khelaifi ve bir ortağı mart ayında, 2017 yılındaki şampiyona için rüşvet iddiasıyla sorgulandı.

Katar, 2017 için yaptığı başvuruda istediği neticeyi alamamış ve IAAF'in düzenlediği şampiyona o sene Londra'ya verilmişti fakat Doha, iki sene sonraki şampiyonaya ev sahipliği yapmayı başarmıştı.

Katar'da sandalyesiz bakanlık görevi, Tenis Federasyonu Başkanlığı ve Oryx Katar Spor Yatırımları (QSI) olan ve spora olan düşkünlüğüyle bilinen Nasser al-Khelaifi'nin avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre, Khelaifi'nin 2011 yılında rüşvet amacıyla 3,5 milyar dolarlık bir ödeme yaptığı iddia ediliyor.

Fransa yargısı Oryx QSI'nin, dönemin Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) başkanı olan Lamine Diack'ın oğlu Papa Massata Diack'ın sahibi olduğu spor pazarlama şirketine yaptığı ödemeyi incelerken, ilgili meblağın Khelaifi tarafından onaylandığı belirtiliyor. Ancak Katarlı iş insanının avukatları Khelaifi'nin o sırada Oryx QSI şirketi ile bir bağlantısının olmadığının altını çiziyor. 

Spor yatırımlarına Türkiye'de Digiturk ile devam eden ve küresel spor yayıncısı beIN Media Group'un kurucusu Khelaifi'nin avukatı Renaud Semerdjian, "Hakim bir hata yaptı, Nasser'in (al-Khelaifi) olaya dahli yok." ifadelerini kullanırken, soruşturma dosyasında adının dahi geçmediğini açıkladı. Renaud Semerdjian, Fransız savcıların Fransa dışındaki konulara olan yetkisini de tartışmaya açtı.

Fransa hukukuna göre gerçek kişiler mahkemeye sevkedilmeden resmi bir suçlamaya tabi tutulamıyor. Uzmanlar, konunun hakime intikal etmesiyle Khelaifi'nin resmen zanlı statüsünde olduğunu söylüyor.

Nasser Khelaifi, FIFA'nın düzenlediği 2026 ve 2030 Dünya Kupası yayın haklarında haksız avantaj sağlamaktan dolayı da İsviçreli savcılar tarafından soruşturuluyor. 

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