PSM Loves Summer'ın konuğu BADBADNOTGOOD

Zorlu PSM’nin dünyaca ünlü isimlerle yaz aylarına damga vurduğu PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisi ile yazın coşkusu Haziran ayında da devam ediyor.

Modern cazı hip-hop ile bir araya getirerek yepyeni adımlar atan BADBADNOTGOOD PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 5 Haziran’da Zorlu PSM’de hafızalardan silinmeyecek bir konser gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Tyler, the Creator, Ghostface Killa ve Kendrick Lamar gibi sanatçıların da beğenisini toplayan grup 2010’da Toronto’da caz eğitimleri esnasında tanışan Alexander Sowinski, Chester Hansen ve Lealand Witty tarafından kuruldu.