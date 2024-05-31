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        Haberler Kültür-Sanat Müzik PSM Loves Summer'ın konuğu BADBADNOTGOOD

        PSM Loves Summer'ın konuğu BADBADNOTGOOD

        PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisi kapsamında 5 Haziran'da modern cazı hip-hop ile bir araya getirerek yepyeni adımlar atan BADBADNOTGOOD Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:29
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        PSM Loves Summer'ın konuğu BADBADNOTGOOD
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        Zorlu PSM’nin dünyaca ünlü isimlerle yaz aylarına damga vurduğu PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisi ile yazın coşkusu Haziran ayında da devam ediyor.

        Modern cazı hip-hop ile bir araya getirerek yepyeni adımlar atan BADBADNOTGOOD PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 5 Haziran’da Zorlu PSM’de hafızalardan silinmeyecek bir konser gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Tyler, the Creator, Ghostface Killa ve Kendrick Lamar gibi sanatçıların da beğenisini toplayan grup 2010’da Toronto’da caz eğitimleri esnasında tanışan Alexander Sowinski, Chester Hansen ve Lealand Witty tarafından kuruldu.

        Geleneksel cazı bir kenara bırakıp türler arasında özgürce gezinen alternatif müzikleriyle dikkat çeken BADBADNOTGOOD son albümleri “Talk Memory” ile şimdiye değil de üçlünün enstürmental geçimişine, ilham kaynaklarına ve inovatif tarihlerine ışık tutan, dinleyicilerine sadece bir müzikal deneyim değil, aynı zamanda müziğin sınırlarını zorlamayı amaçlayan bir macera sunuyor. Konserin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #badbadnotgood
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