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PTT Cumartesi açık mı? Cumartesi günü açık olan PTT şubeleri neler? PTT Kargo takip ekranı

Bir posta göndermek, yurt dışından bir kargo almak ya da birine para transfer etmek isteyen vatandaşlar cumartesi günleri PTT şubelerinin açık olup olmadığını araştırıyor. PTT mesai saatleri 2021: PTT Cumartesi açık mı? Cumartesi günü açık olan PTT şubeleri neler? PTT Kargo takip ekranı

PTT Cumartesi açık mı? Cumartesi günü açık olan PTT şubeleri neler? PTT Kargo takip ekranı

Kamu kurum ve kuruluşlarının hafta sonu tatil olması "PTT Cumartesi açık mı?" sorusunun araştırılmasına neden oldu. PTT kargo ile gönderilen bir paketi teslim almak ya da bir yere bir paket göndermek isteyen vatandaşlar PTT çalışma saatlerini araştırıyor. İşte PTT mesai saatleri ile ilgili merak edilenler...

CUMARTESİ PTT ŞUBELERİ AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir. Tüm PTT şubeleri pazar günleri kapalıdır.

PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet vermektedir. Çalışma saati 09.00 ile 19.30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz. Kargolar dağıtıma çıkmaz, vatandaşlar şubeye gidip teslimatı yapılmış kargoları kendileri alırlar. Diğer PTT kargo şubeleri ise hafta sonu hizmet vermezler. Tüm PTT kargo şubeleri pazar günleri kapalıdır.

PTT HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’da mesai yeniden başlar. Saat 17.30’da mesai bitmektedir.

HAFTA İÇİ PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT Kargo'nun çalışma saatleri PTT'nin çalışma saatleri ile aynıdır. PTT Kargo dağıtım saatleri ise öğlen molası vermeyen şubeler için 08.30 ile 17.00 arasında, öğlen molası veren şubeler için ise 08.30 ile 16.30 saatleri arasındadır.

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