PTT personel alımları ne zaman yapılacak? 2024 PTT personel alım tarihleri!
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'ne personel alımı yapılacağı duyurusunun ardından gözler PTT'nin açacağı iş ilanlarına çevrildi. PTT bünyesinde iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar için detaylı bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...
PTT bünyesine katılacak eleman arayışı ve ilan açılacağı iddiası yeniden gündem oldu. PTT'de çalışmak isteyen kişiler ne zaman başvuruda bulunacaklarını merak ediyor ve araştırıyor. Peki PTT personel alımları ne zaman olacak, PTT personel alımları nereden yapılacak? İşte merak edilenler...
PTT PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
PTT resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurularla personel alımı sürecini yönetmektedir. Ancak PTT'nin resmi internet sitesi incelendiğinde personel alımı duyuruları arasında 10 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da duyurunun yer almadığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla PTT personel alımı iddialarının doğruluk payının tespiti, kurumun resmi internet sitesi üzerindeki duyurular sayfasının takibi ile sağlanabilecektir.
PTT BAŞVURUSU NASIL GERÇEKLEŞİYOR?
PTT'ye iş başvurusu yapacak kişiler gerekli şartları taşıdıkları takdirde kurumlar tarafından uygulanacak olan sınav ve mülakatlara katılım sağlayacak. Başarılı olmaları durumda ise boşluk olan kadrolarda işe alımları gerçekleşecek. Aynı zamanda PTT, resmi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerden alım yapacakları personel sayısını duyuruyor. PTT'de iş başvurusunda bulunmak isteyen adayların şu detaylara dikkat etmesi gerekiyor:
PTT BAŞVURU ŞARTLARI
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak