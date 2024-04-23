PUBG hesap silme: PUBG hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

PUBG Hesap Silme Nasıl Yapılır?

PUBG hesabını silmek istiyorsanız, bunu yapmak oldukça basittir. İşte adım adım nasıl yapılacağı:

PUBG Hesabı Kalıcı Olarak Silme Nasıl Yapılır?

PUBG hesabını kalıcı olarak silmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

PUBG Mobile Facebook Hesabı Nasıl Kapatılır?

PUBG Mobile hesabınızı Facebook hesabınızdan ayırmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Facebook Ayarlarına Gidiniz:

Uygulamalar ve Web Siteleri'ne Gidiniz:

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Sol menüden "Uygulamalar ve Web Siteleri" seçeneğini seçin.

"Aktif" sekmesine tıklayın.

PUBG Mobile'ı Bulun:

Uygulama listesinde PUBG Mobile'ı bulun.

Bağlantıyı Kaldırın:

PUBG Mobile uygulamasının yanındaki "Kaldır" seçeneğine tıklayın.

Onay penceresinde "Kaldır" butonuna tekrar tıklayın.

Bu işlem, PUBG Mobile hesabınızın Facebook hesabınızla bağlantısını kaldıracaktır.

Bu işlem sadece hesabınızın bağlantısını kaldırır. PUBG Mobile hesabınız silinmez. Hesabınızı kalıcı olarak silmek için PUBG Mobile Destek Ekibi ile iletişime geçmeniz gerekir.

PUBG Mobile hesabınıza Facebook hesabınızla giriş yapıyorsanız, bu işlemi gerçekleştirdikten sonra farklı bir giriş yöntemi (e-posta adresi ve şifre gibi) ayarlamanız gerekecektir.

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PUBG Mobile Nasıl Sıfırlanır?

PUBG Mobile uygulamasını açın: Telefonunuzda PUBG Mobile uygulamasını açın.

Ayarları bulun: Genellikle oyun ekranında sağ üst köşede dişli simgesi veya profil resminiz bulunur. Bu simgeye tıklayarak "Ayarlar" veya "Ayarlar/Seçenekler" menüsüne erişin.

Hesap Ayarlarına gidin: Ayarlar menüsünde genellikle "Hesap" veya "Hesap Ayarları" gibi bir seçenek bulunur. Bu seçeneği bulun ve tıklayın.

Hesabı Sıfırla veya Verileri Sıfırla seçeneğini bulun: Hesabınızı sıfırlamak istiyorsanız, genellikle "Hesabı Sıfırla" veya "Verileri Sıfırla" gibi bir seçenek bulunur. Bu seçeneği tıklayın veya dokunun.

Onaylama işlemi: Hesabınızı sıfırlamak istediğinizde, genellikle bir onaylama işlemi yapmanız istenecektir. Bu işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Sıfırlama işlemini onaylayın: Onaylama işlemini tamamladıktan sonra, hesabınız sıfırlanacaktır. Bu işlem geri alınamaz, bu yüzden emin olmadan önce dikkatlice düşünün.

PUBG Hesap Silme Game Center

Eğer PUBG hesabınızı Game Center üzerinden silmek istiyorsanız, hesap bölümüne giderek "Sil" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Bu adımı tamamladığınızda, PUBG'den gelen bildirimleri almamaya başlayacaksınız. Dolayısıyla, oyunu rahatlıkla kaldırabilirsiniz.