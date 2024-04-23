Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dış Yazar PUBG hesap silme: PUBG hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

        PUBG hesap silme: PUBG hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

        Heyecan dolu PUBG maceralarının arasında, bazen oyuncular hesaplarını silme veya kapatma gereği duyabiliyorlar. PUBG hesap silme ve kalıcı kapatma işlemleri oyuncular arasında sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda, PUBG hesap silme ve kalıcı kapatma işlemlerini adım adım anlatacağız. PUBG hesabı silme ve kalıcı kapatma işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler için doğru adımları ve önemli detayları sizler için derledik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 14:53 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        PUBG hesap silme
        ABONE OL
        ABONE OL

        PUBG Hesap Silme Nasıl Yapılır?

        PUBG hesabını silmek istiyorsanız, bunu yapmak oldukça basittir. İşte adım adım nasıl yapılacağı:

        • PUBG hesabınızı açın: Öncelikle, PUBG Mobile veya PUBG PC gibi oyununuzu açın ve hesabınıza giriş yapın. PUBG hesap silme Google üzerinden girişle de yapılabilir.
        • Ayarları bulun: Genellikle hesap ayarlarına erişmek için oyun içi menülerin sol üst köşesindeki üç çizgi simgesine (hamburger menüsü) tıklayın veya dokunun.
        • Ayarlar veya Ayarlar/Seçenekler bölümüne gidin: Hesap ayarlarına ulaşmak için genellikle menüde "Ayarlar", "Hesap Ayarları" veya benzer bir seçenek bulunur. Bu seçeneği bulun ve tıklayın.
        • Hesap Bilgileri veya Hesap Ayarlarına gidin: Genellikle hesabınızı yönetmek için bir "Hesap Bilgileri" veya "Hesap Ayarları" seçeneği bulunur. Bu seçeneği bulun ve tıklayın.
        • Hesap Silme veya Hesabı Kapatma seçeneğini bulun: Hesabınızı silmek veya kapatmak istediğinizde, genellikle bu seçeneği bulabilirsiniz. Bu seçeneği tıklayın veya dokunun.
        • Onaylama işlemi: Hesabınızı silmek istediğinizi onaylamak için muhtemelen bir onaylama işlemi yapmanız istenecektir. Bu işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
        • Hesabınızı silin: Onaylama işlemini tamamladıktan sonra, hesabınız kalıcı olarak silinecektir. Bu işlem geri alınamaz, bu yüzden emin olmadan önce dikkatlice düşünün.

        PUBG Hesabı Kalıcı Olarak Silme Nasıl Yapılır?

        REKLAM

        PUBG hesabını kalıcı olarak silmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

        • Hesap Kaldırma Sayfasına Git: https://etail.com.tr/blog/pubg-hesabi-silme adresine gidin.
        • Giriş Yap: PUBG hesabınıza e-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yapın.
        • Hesap Kaldırma Seçeneğini Bul: Sayfanın alt kısmına inin ve "Hesabı Kaldır" butonuna tıklayın.
        • Hesap Kaldırma Onayı: Hesabınızı kalıcı olarak silmek istediğinizi doğrulamak için tekrar şifrenizi girmeniz istenecektir.
        • Son Onay: "Hesabı Kaldır" butonuna son kez tıklayarak işlemi tamamlayın.
        • Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra hesabınız geri getirilemez. Hesabınızla ilişkili tüm veriler kalıcı olarak silinecektir.

        PUBG Mobile Facebook Hesabı Nasıl Kapatılır?

        PUBG Mobile hesabınızı Facebook hesabınızdan ayırmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

        Facebook Ayarlarına Gidiniz:

        • Web tarayıcınızda veya Facebook uygulamanızda Facebook hesabınıza giriş yapın.
        • Sağ üst köşedeki aşağı ok simgesine tıklayın ve "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğini seçin.
        • "Ayarlar"ı seçin.

        Uygulamalar ve Web Siteleri'ne Gidiniz:

        REKLAM
        • Sol menüden "Uygulamalar ve Web Siteleri" seçeneğini seçin.
        • "Aktif" sekmesine tıklayın.

        PUBG Mobile'ı Bulun:

        • Uygulama listesinde PUBG Mobile'ı bulun.

        Bağlantıyı Kaldırın:

        • PUBG Mobile uygulamasının yanındaki "Kaldır" seçeneğine tıklayın.
        • Onay penceresinde "Kaldır" butonuna tekrar tıklayın.
        • Bu işlem, PUBG Mobile hesabınızın Facebook hesabınızla bağlantısını kaldıracaktır.

        Bu işlem sadece hesabınızın bağlantısını kaldırır. PUBG Mobile hesabınız silinmez. Hesabınızı kalıcı olarak silmek için PUBG Mobile Destek Ekibi ile iletişime geçmeniz gerekir.

        PUBG Mobile hesabınıza Facebook hesabınızla giriş yapıyorsanız, bu işlemi gerçekleştirdikten sonra farklı bir giriş yöntemi (e-posta adresi ve şifre gibi) ayarlamanız gerekecektir.

        REKLAM

        PUBG Mobile Nasıl Sıfırlanır?

        • PUBG Mobile uygulamasını açın: Telefonunuzda PUBG Mobile uygulamasını açın.
        • Ayarları bulun: Genellikle oyun ekranında sağ üst köşede dişli simgesi veya profil resminiz bulunur. Bu simgeye tıklayarak "Ayarlar" veya "Ayarlar/Seçenekler" menüsüne erişin.
        • Hesap Ayarlarına gidin: Ayarlar menüsünde genellikle "Hesap" veya "Hesap Ayarları" gibi bir seçenek bulunur. Bu seçeneği bulun ve tıklayın.
        • Hesabı Sıfırla veya Verileri Sıfırla seçeneğini bulun: Hesabınızı sıfırlamak istiyorsanız, genellikle "Hesabı Sıfırla" veya "Verileri Sıfırla" gibi bir seçenek bulunur. Bu seçeneği tıklayın veya dokunun.
        • Onaylama işlemi: Hesabınızı sıfırlamak istediğinizde, genellikle bir onaylama işlemi yapmanız istenecektir. Bu işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
        • Sıfırlama işlemini onaylayın: Onaylama işlemini tamamladıktan sonra, hesabınız sıfırlanacaktır. Bu işlem geri alınamaz, bu yüzden emin olmadan önce dikkatlice düşünün.

        PUBG Hesap Silme Game Center

        Eğer PUBG hesabınızı Game Center üzerinden silmek istiyorsanız, hesap bölümüne giderek "Sil" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Bu adımı tamamladığınızda, PUBG'den gelen bildirimleri almamaya başlayacaksınız. Dolayısıyla, oyunu rahatlıkla kaldırabilirsiniz.

        Telefondan PUBG Guest Hesap Silme Nasıl Yapılır?

        • Oyun Ayarlarına Git: PUBG oyununa giriş yapın ve ana menüden "Ayarlar" seçeneğine tıklayın.
        • Kullanıcılar Sekmesine Git: Ayarlar menüsünde "Kullanıcılar" sekmesine tıklayın.
        • Misafir Hesabı Bul: Misafir hesabınızın yanında "Hesabı Sil" seçeneğini bulun.
        • Hesap Silme Onayı: Misafir hesabınızı silmek istediğinizi doğrulayın.
        Nfc nedir?
        Nfc nedir?
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        Manş Denizi'nde sığınmacı faciası
        Manş Denizi'nde sığınmacı faciası
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Engelli komşusunun burnunu kırıp sıcak su dökmüştü! Sıcak gelişme!
        Engelli komşusunun burnunu kırıp sıcak su dökmüştü! Sıcak gelişme!
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı