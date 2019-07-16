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HaberlerTeknolojiPUBG Mobile güncellemesi ne zaman gelecek? PUBG Mobil yeni güncellemede neler yer alıyor?

PUBG Mobile güncellemesi yayınlandı! PUBG Mobil yeni güncellemede neler yer alıyor?

Milyonlarca kullanıcısı bulunan PUBG Mobile oyunu yeni güncellemesi merak konusu oldu. 16 Temmuz'da geleceği söylenen güncellemenin içeriği oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki PUBG Mobile güncellemesi ne zaman gelecek? PUBG Mobil yeni güncellemede neler yer alıyor?

PUBG Mobile

Geçtiğimiz sezon PUBG Mobile'de Godzilla teması yer almıştı. Kullanıcılar bu sezon PUBG Mobile'de yenlik olarak neler geleceğini araştırıyor. Ortalama 140 MB'lık bir güncelleme ile karşımıza çıkan Tencent Game çok farklı özellikler geleceği söylemişti. İşte sizler için PUBG Mobile güncellemesinde yer alan özellikler ve güncellemenin ne zaman geleceği haberimizin detaylarında....

PUBG MOBİLE GÜCELLEMESİNDE YER ALAN ÖZELLİKLER

PUBG Mobile, 50 milyondan fazla aktif kullanıcısı ile mobil oyun kategorisindeki en popüler oyunlardan biri olmaya devam ediyor. Tencent, yeni özellikler eklemek ve oyunu taze tutmak için güncellemeleri oldukça sıklaştırdı. En yeni beta sürümü olan 0.13.5, HDR kalitesinde yüksek kare hız oranı modu, yeni bir hafif makineli tüfek ve birkaç mevsimsel geliştirme ile karşımıza çıkıyor.

 

PUBG Mobile’daki HDR seçeneği, oyunu daha iyi renkler ve daha yüksek kontrast oranı ile siyahları daha beyaz ve daha canlı hale getiriyor. Yüksek kare hızı modunu HDR ayarıyla kullanmak mümkün değildi.

Fakat yeni güncelleme ile birlikte bazı mobil cihazlar için de ikisini aynı anda kullanma seçeneği sunuldu. Etkinleştirmek için Ayarlar> Grafikler‘e gidin ve ‘Kare hızı’ ve ‘Grafikler’ seçeneklerinden cihazınıza uygun ayarı yapabilirsiniz.

 

Ayrıca “PP-19” isminde yeni bir hafif makineli tüfek de mobil oyuna katıldı. Bu tüfek 53 mermi kapasitesi ile büyük boy 9 mm’lik bir hafif makineli tüfek. PP-19’un tek atış hasarı 35 ve atış oranı UMP’de elde ettiğimize benzer olarak karşımıza çıkacak.

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