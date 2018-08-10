Puebla - Veracruz rakamlar

Meksika Liga MX Apertura maçında Puebla ile Veracruz, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi Puebla 3 puanla 13. sırada, Veracruz 1 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Puebla, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Veracruz son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 263. İddaa'da Puebla kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Veracruz kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Puebla önceki hafta Monterrey mücadelesinde 1-3 kazandı.

Veracruz ise Lobos BUAP karşılaşmasında 5-0 yenildi.

Puebla, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Veracruz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Veracruz, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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