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Tam 132 kilo! Eroine pul biberli kamuflaj!

İHA

Van merkez Tuşba ilçesinde narkotik polisi bir kamyonda yaptığı aramada tekstil kolileri içerinde saklanmış ve köpeğin koku almaması için pul biber ile kamufle edilmiş 132 kilo 410 gram eroin ele geçirildi

eroin operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Tuşba ilçesi Bardakçı Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonda Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte arama yapıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre yapılan detaylı aramada; Narkotik Madde Arama Köpeği’nin koku almasını engellenmek için atık tekstil kolileri içerisine zulalanmış ve pul biber ile kamufle edilmiş 260 paket halinde toplam 132 kilo 410 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili M.O. isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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