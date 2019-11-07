Pürüzsüz bir cilde herkes sahip olmak ister. Yıllar geçse de cildimizin gereken bakımını yaparak istenilen görünüme kavuşabilirsiniz. Sizler için hazırlamış olduğumuz haberde pürüzsüz bir cilt için neler yapılmalı sorusunun cevabını bulacaksınız.

Pürüzsüz bir cilt için neler yapılmalı;

Her cilt tipi ve ciltteki sorunlar farklı olur. Örneğin; lekeler, sivilce, akne, kırışıklıklar ve yara izleri gibi bu tür sorunlarınız varsa evde hazırlayabileceğiniz doğal yöntemler mevcuttur. Bunlardan biri;

- Bol miktarda su tüketmek hem sağlık açısından hem de cildimizin parlak görünmesi açısından su içmek önemlidir.

- Güzellik uykusu sözü yalan değildir. cildinizin düzenli bir uykuya ihtiyacı vardır.

- cildinize domates maskesi yapabilirsiniz. Taze domatesleri bir blender ile püre haline getirin. Domates karışımını yüzünüze uygulayın. On dakika boyunca bırakıp su ile durulayabilirsiniz.

- zerdeçal maskesi; zerdeçalın içine bir miktar su koyup macun kıvamına getirip yüzünüze maske şekillinde kullanabilirsiniz. ( Aknelere iyi gelir.)

- Limon suyu; limon suyunu pamuk yardımıyla yüzünüze sürebilirsiniz. Limon ciltteki ph değerini eşitler.

- Salatalık; salatalığı yüzünüze hafifçe sürün ve yarım saat bekletin. Cildiniz ferahlamış olacaktır.

- Bal maskesi; bir miktar balı yüzünüze sürüp yarım saat bekletin bu maskeyi haftada 2 kez yapabilirsiniz.